De ce Lora și Ionuț Ghenu nu au sărbătorit primul an de căsnicie: „Sunt un pic supărățică”

Marti, 23 Septembrie 2025, ora 15:57
Lora în vacanță FOTO: Instagram/ Lora

Lora și Ionuț Ghenu au spus „DA” pentru prima dată la Starea Civilă pe 19 septembrie 2024, după o relație de nouă ani, înconjurați de familie și prieteni apropiați. Ulterior, pe 5 octombrie 2024, cei doi au oficializat și căsătoria religioasă la Biserica Sfântul Gheorghe Nou din București, iar petrecerea a continuat alături de peste 300 de invitați.

Chiar dacă a trecut aproape un an de la cununia civilă, Lora a dezvăluit că nu au apucat să marcheze această aniversare într-un mod festiv. Artista a răspuns sincer fanilor pe Instagram atunci când a fost întrebată despre motivul pentru care nu au sărbătorit:

„Nu am sărbătorit, sunt un pic supărățică pe chestia asta, pentru că nu am sărbătorit weekendul ăsta, dar urmează să sărbătorim și asta e foarte important. Am avut în ziua aia un botez, un prieten foarte bun de-al nostru, deci nu aveam cum să ne ducem noi în altă parte, să plecăm noi în altă parte în weekend. Deci, asta cumva a compensat faptul că noi nu am făcut ceva. Am avut un motiv bun, dar în același timp, există tristețea aia că nu am punctat, dar o să facem asta, adică ce ne oprește până la urmă.”

În ciuda acestui lucru, Lora nu a uitat să marcheze aniversarea printr-un mesaj emoționant pe rețelele sociale:

„19 septembrie 2024 ne-am spus „DA”!

Cred că atunci când oamenii fac asta, pornesc pe un drum plin de iubire, încredere, optimism, hotărâți să dea tot ce pot pentru ca acest ideal să existe.

Viața e plină de neprevăzut. Prietenii… unii vin, alții pleacă, lumea se cerne. Dar iubirea rămâne cel mai bun prieten al unui cuplu și cea mai mare avere.

Ce nu veți auzi des e că trebuie să vă spuneți „DA” în fiecare zi. Vor fi și zile cu „da…”, altele cu „nu știu…”, dar cât timp aveți cu cine să comunicați, cât timp aveți curaj să vă ascultați și să vă regăsiți, veți găsi mereu drumul unul spre celălalt.

La mulți ani de iubire, dragul meu! @ionutghenu.”

