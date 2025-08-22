Lora, mesaj tranșant după zvonurile de divorț! Reacția artistei

Vineri, 22 August 2025, ora 10:31
Lora, mesaj tranșant după zvonurile de divorț! Reacția artistei
Lora în vacanță FOTO: Instagram/ Lora

Lora a reacționat dur pe rețelele de socializare după ce au apărut speculații legate de un posibil divorț de soțul ei, Ionuț Ghenu. Cântăreața a transmis un mesaj direct și fără menajamente, deranjată de zvonurile care circulă despre viața ei personală.

Deși formează un cuplu stabil și puternic, artista a fost surprinsă să descopere în presă că mariajul său ar fi pe cale să se destrame, la numai un an de la nuntă. Lora nu a lăsat loc de interpretări și a spus lucrurilor pe nume.

”Sunt la mare cu soțul meu și tocmai am aflat că divorțăm. Au apărut din nou karmangeriile și obsesia trădării care se plătește. Vă doresc ca îndârjirea cu care judecați adevăruri inventate să o investiți în propriile vieți și să vă îndepliniți visurile”, a transmis artista, vizibil iritată.

În ciuda speculațiilor, Lora și Ionuț Ghenu își fac planuri de viitor și sunt mai uniți ca oricând. Într-un interviu acordat Spynews.ro, cântăreața a povestit că, deși și-au dorit o casă în Bali, un semn divin le-a schimbat direcția și i-a determinat să investească într-un teren aproape de Capitală, unde vor construi locuința mult visată.

”Ne-am gândit să ne luăm o casă acolo (n.r. în Bali) și ne-am dorit, însă peste noapte a apărut aici, i-am cerut un semn lui Doamne Doamne, și l-am primit, iar după am cumpărat un teren foarte frumos aici, lângă București, între pădure și lac, și am considerat că acesta e semnul și nu are sens să cumpărăm în alte părți sau să închiriem pe termen lung în altă parte, când iată, am primit ceea ce ne-am dorit”, a declarat artista.

