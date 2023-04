Vedetă din România, bătută măr într-un hotel din Columbia. A fost nevoie de intervenția Poliției

O vedetă din România a fost bătută într-un hotel din Columbia, țară în care se afla pentru a-și face o intervenție chirurgicală.

Cea care susține că a fost agresată este Loredana Chivu, fostă asistentă tv, în vârstă de 33 de ani. Femeia a dezvăluit că un afacerist din Arad, pe nume Dani Leș, care i-a fost iubit, a bătut-o măr la hotelul în care stăteau.

”În luna noiembrie, am fost agresată fizic în Columbia. Acolo am fost plecată pentru o operație de reconstrucție a feselor, o operație foarte importantă din viața mea. Și am fost agresată fizic, psihic, în toate felurile. Pe 18 octombrie am avut operația mare, iar pe 4 noiembrie, când am fost agresată fizic, am avut o complicație și am fost, din nou, operată. Eu, femeie operată, am fost bătută.

De la spital am mers la hotel, iar acolo, de față cu asistenta mea, s-a întâmplat totul. Apoi, am ajuns, din nou, la spital, iar de acolo am ajuns la un alt hotel, fără să spun nimănui unde sunt. În fine, m-am ascuns, am stat numai în hotel, a trebuit să ies cu poliția din hotel, pentru că a aflat unde stăteam. El s-a întors în România, eu am rămas acolo, pentru că mi-a spart siliconul pe partea dreaptă. Am făcut mai multe operații, s-a prelungit șederea mea”, a dezvăluit Loredana Chivu pentru cancan.ro.

La întoarcerea în țară, ea a încercat o despărțire amiabilă, dar a sfârșit prin a cere ordin de restricție.

”Am sperat că o să încheiem relația asta în termeni amiabili, dar nu s-a putut. După ce am fost bătută, am primit doar amenințări, jigniri, teroare, șantaj. Așa am ajuns la Poliție! Pentru siguranța mea. Și trebuia s-o fac din timp. De când am simțit că nu mai sunt în siguranță. Iar în momentul de față, pot să spun, cu mâna pe inimă, că mă tem pentru viața mea.

Iar astăzi am obținut, împreună cu avocata mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a scos-o în cale, ordinul de restricție. Nu are voie să se apropie de mine, nu are voie să ia legătura cu mine…Sunt mai multe interdicții. Ordinul a intrat în vigoare de la ora 20”, a mai spus aceasta.

Loredana Chivu este o figură cunoscută în showbizul românesc. Ea a debutat ca asistentă Tv la emisiunea prezentată de Dan Capatos, unde s-a luptat pentru acest post cu Adelina Pestrițu, pe vremea când era soția lui Liviu Vârciu. Cele două au ajuns în finală, însă Loredana Chivu a fost cea care a câștigat postul de la Antena 1.