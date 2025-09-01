Cum arăta Loredana Groza în urmă cu 39 de ani. Imagini de arhivă: „Câștigam Trofeul Mamaia ‘86” VIDEO

Fanii Loredanei Groza au parte de o surpriză emoționantă. Artista a împărtășit recent pe rețelele sociale un video de arhivă din 1986, atunci când câștiga Trofeul Festivalului Mamaia. Imaginile au stârnit nostalgie și admirație printre urmăritorii ei.

Loredana Groza obișnuiește să împărtășească detalii inedite din viața ei cu fanii săi din mediul online. De această dată, vedeta devenit nostalgică și a dezvăluit imagini din perioada în care marca un succes răsunător.

Artista a câștigat Festivalul Mamaia, ediția din 1986, devenind astfel cea mai tânără câștigătoare a concursului.

„Exact astazi 31 August, acum 39 de ani castigam Trofeul Mamaia ‘86, fiind cea mai tanara castigatoare din istoria festivalului. Ce repede a trecut timpul! Iubesc ceea ce fac! Si va iubesc pe voi!❤️”, a scris Loredana Groza alături de clip.

Video-ul surprinde energia și carisma artistei în primii ani ai carierei, iar fanii au reacționat imediat, rememorând momentele importante din istoria muzicii românești. Mulți dintre ei au lăsat comentarii pline de admirație, amintindu-și de începuturile Loredanei și de impactul său asupra industriei muzicale.

„Fără egal în tot ce face 🥰💞♥️”, „Foarte frumoasă așa naturală!”, „Loredana, am fost acolo în public, te vedeam cu dl Teicu pe sus pe acolo prin zona scenei, erai atât de suava...chiar nu am uitat prestația ta din acea seară. Mai ai rochia aceea frumoasă?!, întrebare la care Loredana a confirmat.

Cum se menține în formă Loredana Groza

Într-un interviu recent, Loredana a dezvăluit cu sinceritate cum își îngrijește corpul pentru a-și menține forma optimă. Fanii sunt nerăbdători să descopere secretele pe care le urmează artista și ce presupune, de fapt, stilul ei de viață.

„Un trup în formă se menţine în armonie cu o minte echilibrată, cu o viaţă echilibrată, în general. Şi în ciuda faptului că eu am o viaţă agitată, azi sunt aici şi mâine dincolo, îmi păstrez calmul, chiar și când sunt agitată, şi ştiu să depăşesc situaţiile de multe ori imprevizibile în care suntem puşi. Pentru că scena, dragii mei, este o junglă, iar pentru asta trebuie să ai o minte extrem de puternică, într-un corp pe măsură. Iar astea nu se obţin decât printr-o disciplină riguroasă şi printr-o bună cunoaştere a corpului tău. (…) Astea sunt trucurile mele: dormit mai puţin, mâncat mai puţin și, bineînțeles, yoga, care nu este nici filozofie, nici o ideologie, nici o nouă religie, nici măcar o învățătură, e o tehnologie care te ajută să transcenzi spre o stare de bine și pe care, ca orice tehnologie, trebuie să ştii să o folosești ca să funcţioneze”, a declarat Loredana Groza într-un interviu pentru VIVA!.

În ceea ce privește tratamentele la care apelează, Loredana a făcut câteva dezvăluiri neașteptate:

„Cu cât ne ating mai puţine comentarii tendenţioase, mai puţine bârfe, care nu fac decât să ne elibereze nişte hormoni foarte toxici pentru organism, cu atât mai bine. Tocmai de aceea trebuie să fim mai buni, să nu îi judecăm pe cei din jur şi să facem orice facem cu pasiune, din tot sufletul, să ne dedicăm și unui lucru important, dar și unuia banal. Doar atunci când reuşim să fim 100% implicaţi acel lucru va ieşi. Acesta este cel mai tare tratament neinvaziv pe care îl recomand tuturor! Fără efecte secundare. (zâmbește) Astea sunt trucurile mele, pe care le împărtăşesc cu voi. Sunt foarte simple, trebuie doar să fii disciplinat şi să îţi aminteşti în fiecare zi că trebuie să faci totul până la capăt, şi nu cu jumătăţi de măsură”, a mai spus ea pentru sursa citată.

