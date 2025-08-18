Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO

Loredana Groza a reușit din nou să atragă atenția printr-o apariție plină de senzualitate, de data aceasta la aniversarea make-up artistei Ema Uta, care îi este și foarte bună prietenă. Petrecerea a avut printre atracții un taur mecanic, pe care artista a urcat cu încredere, spre deliciul invitaților.

Ajunsă la 55 de ani, Loredana rămâne una dintre cele mai puternice voci ale scenei muzicale românești și continuă să impresioneze prin energia și stilul său inconfundabil. La eveniment, vedeta a optat pentru o ținută cu influențe western: un outfit negru completat de o pălărie și o pereche de cizme roz fuchsia. Ținuta provocatoare nu a trecut neobservată, iar imaginile postate pe contul său de Instagram au adunat mii de aprecieri și au stârnit reacții din partea fanilor.

„Rodeo time! (E timpul pentru rodeo!) La mulți ani, Ema Uta! Te iubesc, baby!”, a scris cântăreața în descrierea imaginilor postate online.

În ultima perioadă, artista a ales frecvent apariții îndrăznețe și sexy, arătând că spontaneitatea și libertatea de exprimare sunt parte din personalitatea ei artistică.

Loredana a explicat în trecut modul în care abordează vestimentația, fiind adepta unor look-uri controversate, pline de culoare și personalitate.

„Să știi că ținutele mi le creez cu câteva ore înainte, uneori chiar minute. Niciodată nu merg pe idei preconcepute, ci după feeling. Nu mă pregătesc niciodată cu două luni înainte de un eveniment. Mi se pare plictisitor. Niciodată nu am fost așa. Pentru că sunt extrem de creativă și îmi place să mă joc, să mă distrez cu hainele, cu accesoriile. Întotdeauna las pe ultimul moment inspirația să mă lovească și să mă acopere”, declara vedeta în 2022 pentru EGO.ro.

