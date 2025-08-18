Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO

Autor: Andrada Dumitrescu
Luni, 18 August 2025, ora 16:15
1446 citiri
Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO
Loredana Groza a fost prte din juriul Vocea României și X Factor FOTO / Facebook Loredana Groza

Loredana Groza a reușit din nou să atragă atenția printr-o apariție plină de senzualitate, de data aceasta la aniversarea make-up artistei Ema Uta, care îi este și foarte bună prietenă. Petrecerea a avut printre atracții un taur mecanic, pe care artista a urcat cu încredere, spre deliciul invitaților.

Ajunsă la 55 de ani, Loredana rămâne una dintre cele mai puternice voci ale scenei muzicale românești și continuă să impresioneze prin energia și stilul său inconfundabil. La eveniment, vedeta a optat pentru o ținută cu influențe western: un outfit negru completat de o pălărie și o pereche de cizme roz fuchsia. Ținuta provocatoare nu a trecut neobservată, iar imaginile postate pe contul său de Instagram au adunat mii de aprecieri și au stârnit reacții din partea fanilor.

„Rodeo time! (E timpul pentru rodeo!) La mulți ani, Ema Uta! Te iubesc, baby!”, a scris cântăreața în descrierea imaginilor postate online.

În ultima perioadă, artista a ales frecvent apariții îndrăznețe și sexy, arătând că spontaneitatea și libertatea de exprimare sunt parte din personalitatea ei artistică.

Loredana a explicat în trecut modul în care abordează vestimentația, fiind adepta unor look-uri controversate, pline de culoare și personalitate.

„Să știi că ținutele mi le creez cu câteva ore înainte, uneori chiar minute. Niciodată nu merg pe idei preconcepute, ci după feeling. Nu mă pregătesc niciodată cu două luni înainte de un eveniment. Mi se pare plictisitor. Niciodată nu am fost așa. Pentru că sunt extrem de creativă și îmi place să mă joc, să mă distrez cu hainele, cu accesoriile. Întotdeauna las pe ultimul moment inspirația să mă lovească și să mă acopere”, declara vedeta în 2022 pentru EGO.ro.

Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO
Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO
Andreea Antonescu a avut parte recent de un moment deloc plăcut. Invitată să cânte într-o localitate din țară, artista a urcat pe scenă, însă nu a găsit în fața ei publicul la care se...
Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”
Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”
Andreea Bănică a ajuns la vârsta de 47 de ani, pe care i-a împlinit pe 21 iunie 2025, și a vorbit despre modul în care reușește să se mențină în formă. Deși secretul ei a stârnit...
#Loredana Groza, #Loredana Groza sexy, #stiri vedete , #stiri Loredana Groza
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Pare ireal, dar e adevarat"! Inainte de "nunta secolului", au semnat contractul: primeste o avere, pe viata, in cazul despartirii
Digi24.ro
"Trump a vrut sa se ridice si sa plece". Solicitarea lui Putin care a starnit revolta presedintelui american
DigiSport.ro
Primarul Capitalei, revoltat: "Da-ti demisia, sa vina altul!" / "Asta e rusinea Bucurestiului!"

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Când începe sezonul 10 din MasterChef România
  2. Loredana Groza, imagini inedite pe un taur mecanic. Artista a ales o ținută provocatoare: „Rodeo time” FOTO
  3. Andreea Antonescu a cântat pe scenă fără public. Reacția artistei a stârnit valuri de comentarii online VIDEO
  4. Metoda controversată prin care Andreea Bănică se menține în formă: „Să nu faceți ca mine. Nu mai ține cu diete”
  5. Cât a costat rochia de mireasă a Alinei Eremia și ce semnificație au buchetul și dansul mirilor
  6. Ilinca Vandici vorbește sincer despre depresie și echilibru emoțional: „Este cea mai simplă, rapidă, eficientă și plină de iubire tehnică de vindecare”
  7. Cum a reușit Fuego să slăbească 5 kilograme în doar 5 zile. Ce dietă a urmat artistul: „O să vedeți cât dați jos”
  8. CRBL renunță la colaborarea cu Antena 1 pentru PRO TV. La ce emisiune va apărea din toamnă
  9. Paris Hilton, acte caritabile pentru familiile din Craiova. Vedeta a vizitat mai multe case alături de UNICEF România FOTO
  10. Terence Stamp, actorul care a jucat rolul negativ în Superman, a murit la vârsta de 87 de ani