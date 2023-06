Loredana Groza, la 53 de ani: artista se laudă că nu și-a făcut nicio operație estetică. "M-am născut cu dotările de rigoare"

Loredana Groza, cântăreaţă şi actriţă, s-a născut la 10 iunie 1970, la Oneşti, judeţul Bacău. A început să cânte din copilărie, a studiat vioara timp de opt ani şi a urmat cursuri de balet.

Loredana Groza a avut de mică o prezență scenică incredibilă. A participat la preselecțiile pentru Steaua fără nume și a și câștigat, deși nu avea vârsta minimă legală, conform regulamentului concursului (17 ani).

În 1986, a participat pentru prima oară la Festivalul de la Mamaia, unde a câştigat Marele Premiu, fiind atunci cea mai tânără participantă şi câştigătoare din istoria festivalului. A interpretat două cântece în primă audiţie care au devenit în scurt timp şlagăre: "Mă întreb ce să fac?", de Marius Ţeicu şi "Despre dragoste", de Dan Beizadea.

"M-am născut pe un cântec şi muzica e universul meu de când mă ştiu. Muzica pentru mine este viaţă. Este energie pură. Muzica este într-o continuă transformare. No limits!", a declarat Loredana, pentru AGERPRES, cu prilejul Zilei internaţionale a muzicii.

"Am ajuns să fac muzică natural. Pentru muzică nu am făcut sacrificii. Muzica sunt eu. Eu sunt muzica. Simplu şi firesc", a adăugat artista.

Mesajul Loredanei la 53 de ani

"Iată, a mai trecut un an.. E 10 iunie! E ziua mea de Re-Naștere:)…

Va mulțumesc pentru că m-ați primit in viețile voastre, in sufletele voastre si că ați ales să mergeți alături de mine in aceasta călătorie fantastică!

Viata e poezie! Cu fiecare an care trece avem posibilitatea de a învăța să trăim mai intens, mai frumos, mai profund, să ne bucurăm de pur și simplu de viata indiferent de ce ne vine in cale..

Mulțumesc divinității că mi-a dat aceasta misiune de a face oamenii mai fericiți prin glasul meu, prin cântecele mele!

Recunoștința si dragostea mea pentru voi sunt nesfârșite!🙏🏻❤️ ~Loredana

Susține că nu are operații

Criticată pentru că a exagerat cu operațiile, Loredana Groza susține că nu a recurs la astfel de intervenții, totul fiind rodul dietelor și a stilul de viață sănătos.

„Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor. Admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme. (…)

Dar cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă foarte grea să arăți bine.”, a declarat artista.