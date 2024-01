Loredana Groza, atacată de o colegă din showbizz: "Eu nu spun că mă dau cu cremă de gălbenele"

Afirmația Loredanei Groza, care susține că nu are nicio operație estetică, stârnește în continuare reacții contradictorii.

Artista de 53 de ani a fost atacată de Bianca Drăgușanu, care a recunoscut că are o serie de intervenții chirugicale, dar a ironizat-o pe colega ei din showbizz.

Recent, ea a suferit o nouă operație și a dat detalii despre aceasta.

„Sunt bine… Mă recuperez și eu, cum pot. Faptul că sunt umflată, sunt vânătă, dar trece. De la o zi la alta este spectaculoasă revenirea. Am stat în anestezie generală 10 ore, m-au tot bibilit. În fine, eu sunt curajoasă și asumată. Eu nu spun că mă dau cu cremă de gălbenele și d-astea. Niciodată… Sau să zic ca Loredana Groza că nu am liftinguri, operații estetice, nu am nicio intervenție, nu cunosc botoxul, nu beau, nu fumez, nu pierd nopțile, fac yoga… „Eu câștig bani din cum apar, normal că mă fac…”, a explicat Bianca Drăgușanu pentru fanatik.ro.