Câtă diferență! Cum arată Loredana Groza nemachiată

Loredana Groza îi înnebunește pe fanii săi de pe rețelele de socializare cu pozele sale sexy.

În aproape toate fotografiile, cântăreața apare aranjată impecabil. V-ați imaginat însă cum arată Loredana nemachiată?

Ei bine, vedeta a fost surprinsă fără niciun retuș în avion, conform click.

Imaginea cântăreței este total diferită față pozele pe care le postează pe Instagram.

Loredana Groza naturală. Foto: Click

Loredana Groza machiată. Foto: Instagram / loredanagroza

"Nu am nicio operație estetică. Nu am silicoane, nu am liftinguri, nici n-aș avea timp să fac asta, chiar dacă poate, cine știe, nu sunt împotriva lor și admir femeile care încearcă să arate bine indiferent de vârstă și au curajul să se transforme.

Cred că sunt în ziua de astăzi atâtea posibilități să arăți bine fără să faci lucruri radicale, cu dietă, sport, având grijă de corpul tău, de fața ta, sunt tratamente și proceduri noninvazive care te ajută să fii wow. Și am avut noroc de la natură că m-am născut cu dotările de rigoare. E o muncă grea să arăți bine, nu e chiar ușor", a spus Loredana Groza într-un interviu pentru Antena Stars.

