Loredana Groza, ravisantă la concertul de la Sala Palatului. Artista a făcut show total și a îmbrăcat cele mai extravagante ținute

Loredana Groza a realizat un show de la zile mari la Sala Palatului, unde a avut și câțiva invitați speciali. Dincolo de toate, cântăreața a fost regină la capitolul ținute, căci a avut vestimentații inedite.

Loredana Groza a sărbătorit 40 de ani de carieră și 30 de ani de la primul ei spectacol la Sala Palatului într-un spectacol inedit, cu invitați aleși pe sprânceană.

Loredana Groza, senzațională pe scenă

Ștefan Bănică, Iulia Vântur, Aurelian Temișan, Daniela Condurache, Cabron și Emil Rengle au venit să o susțină și au completat scena show-ului, la care s-a lucrat luni bune.

La concertul Loredanei Groza au dansat 40 de profesioniști, în frunte cu Emil Rengle, care au animat atmosfera în cadrul evenimentului, care s-a numit ”Forever Loredana – Viața mea în cântec”.

Pe scenă au urcat, de asemenea, mama și fiica Loredanei Groza, care au furat ropote de aplauze, artista fiind extrem de emoționantă în acel moment.

„Părinţii mei sunt Vasile şi Leonida Groza şi sunt nişte moldoveni. Suntem din judeţul Bacău. Mama mea este învăţătoare şi încă profesează. Tata este scriitor şi este membru în Uniunea Scriitorilor”, a declarat Loredana Groza, la un moment dat.

Loredana Groza a purtat în cadrul show-ului de la Sala Palatului mai multe ținute, vestimentații special gândite pentru marele concert.

Loredana Groza, o carieră fulminantă în muzică

Loredana Groza, născută pe 10 iunie 1970 în Onești, județul Bacău, este una dintre cele mai cunoscute și versatile artiste din România.

Artista și-a început cariera muzicală la o vârstă fragedă, fiind descoperită la doar 14 ani. A lansat numeroase albume, primul fiind "Bună seara, iubito" în 1988, care a propulsat-o în topurile muzicale. În 2012, a lansat al 19-lea album, "Apa".

Pe lângă muzică, Loredana a avut succes și în actorie, jucând în filme precum "Regina" și "Fire and Ice: The Dragon Chronicles". De asemenea, a fost antrenor la emisiuni TV populare precum "Vocea României", "X Factor" și "Next Star".

Loredana a fost căsătorită cu Andrei Boncea, un producător de televiziune, și au împreună o fiică, Elena.

Cântăreața este cunoscută pentru tarifele piperate pe care le percepe la evenimente private, care pot ajunge până la 12.500 de euro pentru un concert. Averea sa netă ar fi peste 10 milioane de dolari, estimare făcută în 2024. Loredana Groza nu a confirmat această sumă până acum.

