Loredana Groza se gândește să revină în televiziune: „Am primit oferte”

Loredana Groza, recunoscută drept una dintre cele mai mari voci ale scenei românești, nu mai are o prezență constantă pe micile ecrane, deși publicul se bucură de aparițiile sale la cinema și la concerte.

În 2025, artista și-a surprins fanii prin rolul din „Cine nu e gata”, film regizat de Anghel Aron Florian, bazat pe cartea scrisă de Iulia Nani. În această producție distribuită în cinematografele din întreaga țară, cântăreața, ajunsă la 55 de ani, și-a schimbat radical imaginea, alegând să devină roșcată, o transformare care a atras toate privirile.

Acum, Loredana își canalizează energia către show-ul „Măiastra”, programat pe 8 noiembrie 2025 la Sala Palatului din București. Chiar dacă primește în continuare propuneri din partea televiziunilor, artista spune că scena rămâne prioritară.

„De la TV am mai primit oferte, dar niciunele care să mă convingă să mă întorc, să stau ore întregi… Pentru că e cu totul și cu totul altă abordare acolo decât pe scenă. Și atunci când ai de pregătit un concert așa de important cum e Măiastra, de pe 8 noiembrie 2025, de la Sala Palatului din București, am nevoie de timp pentru creație, am nevoie de timp pentru repetiții și atunci, dacă nu e un proiect foarte serios și puternic, atunci nu”, a explicat ea pentru Libertatea.

Întrebată în glumă dacă și-ar dori ca anul viitor să fie prezentă pe scena Premiilor Gopo, Loredana a răspuns cu aceeași jovialitate care o caracterizează:

„Da, de ce nu? Am avut o invitație și anul ăsta, dar n-am putut să o onorez, pentru că am avut un concert chiar în ziua respectivă. Dar, da, trebuie! O să prezint Gopo la anul”, a spus vedeta, râzând.

