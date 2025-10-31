Loredana Groza dezvăluie secretele care o mențin în formă la 55 de ani: „Nu am timp să fac nimic altceva”

La 55 de ani, Loredana Groza impresionează nu doar prin cariera impresionantă, ci și prin energia și forma fizică de invidiat. Recent, după concertul său „Măiastra”, de la Sala Palatului, artista a împărtășit câteva dintre ritualurile zilnice care o ajută să-și mențină starea pozitivă și vitalitatea.

Artista este printre cele mai îndrăgite din showbiz-ul românesc, cu o carieră impresionantă în spate și apariții controversate. De-a lungul timpului au existat voci care au comentat ținutele excentrice ale vedetei, însă fără ca ea să se lase afectată. Ba, mai mult, secretul Loredanei este să rămână mereu pozitivă.

„Mă ajută foarte mult să fiu pozitivă, să privesc întotdeauna dintr-o perspectivă tot ceea ce se întâmplă în jurul meu și să nu dramatizez prea mult situațiile, care uneori pot fi dificile, dar avem tendința să facem din țânțar armăsar. Și cred că întotdeauna, atunci când exagerezi, lucrurile se întâmplă să suferi mai mult, să faci lucruri pe care după aia le regreți. De asta încerc să mențin un calm, un echilibru interior. Mă ajută foarte mult ce mănânc, ce gândesc, ce citesc, cu cine mă întâlnesc, cu cine vorbesc. Cred că toate astea ne influențează foarte tare. Și trebuie să fim conștienți de fiecare lucru pe care îl facem, pentru că el, cumva, după aceea creează niște consecințe. Și în momentul când îți dai seama că, făcând un lucru, el are o consecință, îl faci mult mai cu cap și nu mai greșești sau nu mai bâjbâi. De asta mă ajută foarte mult meditația, mă ajută foarte mult să am grijă de corpul meu în fiecare zi. Orice ar fi, am grijă să fiu în armonie și să-mi reglez energiile prin ceea ce mănânc, prin mișcare, prin ceea ce gândesc. Și, într-adevăr, nu am timp să fac nimic altceva”, a explicat Loredana pentru VIVA!.

Ads

În paralel cu aceste ritualuri de echilibru interior, artista a transmis și un mesaj inspirațional la VIVA! Influencers Party 2025, în luna septembrie, despre încredere, frumusețe și asumare:

„Uneori poate suna peiorativ, are o conotație negativă. Cred că o divă este, de fapt, o femeie care are încredere în ea, care nu se lasă condusă de compulsii, de lucruri care azi sunt, mâine nu sunt și care întotdeauna caută să păstreze senzualitatea, feminitatea ca o armă cu care cucerește lumea. Și cu putere și cred că e vorba și de credința în harul pe care mi l-a dat Dumnezeu, pentru că, până la urmă, n-aș fi avut vocea cu care am înregistrat atâtea cântece, am cucerit atâtea generații, cred că nu aș fi reușit să influențez pe nimeni, deoarece vocea a fost principalul meu atu. Și, bineînțeles, personalitatea mea rebelă, nebună. Am încercat mereu să fiu eu însămi, fără să mă las schimbată de vremuri, de regimuri, de politică și de mode”, a mai declarat cântăreața pentru viva.ro.

Ads