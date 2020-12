"Suntem o echipa." Ce fotbalist celebru s-ar fi iubit cu Loredana Groza

Viata amoroasa a cantaretei a fost mereu subiect de discutie in presa mondena. Loredana Groza a fost mereu cuplata cu oameni celebri.Printre ei si fostul mare fotbalist al echipei nationale, Gabi Balint.Cei doi ar fi fost vazuti impreuna la una dintre editiile Cerbului de Aur din trecut.Relatia dintre ei nu ar fi durat prea mult si s-au despartit la putin timp dupa ce au fost surprinsi la Brasov.SURSA FOTO: Facebook / Loredana GrozaLoredana Groza este casatorita din 1998 cu Andrei Boncea , fost sef din PROTV, acum producator de film.Cei doi au impreuna o fata."Suntem o echipa. Si asta nu de ieri, de azi. Cred ca in orice moment din vietile noastre profesionale ne-am sfatuit, ajutat si sustinut.De la inceput, amandoi am zis ca asa e cel mai bine. Andrei e un tip foarte discret si nu vrea sa stea in lumina reflectoarelor. E suficient sa fie o persoana in casa care sa atraga atatea blituri", declara Loredana Groza despre sotul sau, la un moment dat.SURSA FOTO: Facebook / Loredana GrozaSURSA FOTO: Facebook / Loredana GrozaCITESTE SI: