VIDEO Sexy gospodina. Ce mancaruri alese a pregatit Loredana Groza de Valentine's Day in Maldive

Dupa ce a facut yoga la malul oceanului, vedeta tv a pregatit o masa romantica exotica de Valentine's Day.Impreuna cu un chef renumit din tinutul luxuriant, Loredan Groza a preparat o reteta cu fructe de mare.SURSA VIDEO: Youtube / Loredana Loredana Groza se afla la cea de a doua vacanta exotica in acest an. La inceputul lunii ianuarie, ea a fost si in Mexic.CITESTE SI: