Loredana, Horia Brenciu si Holograf cer Guvernului sa fie inclusi in schema de ajutor de stat. Cine sunt ceilalti artisti care vor finantare de la stat

Guvernul a anuntat saptamana trecuta ca, in urma discutiilor cu reprezentanti ai domeniului cultural-artistic romanesc, a fost decisa implemetarea unei scheme de ajutor de stat in valoare de 100 de milioane de euro, sub forma unor granturi."Am luat la cunostinta ca Ministerul Culturii, cu sprijinul Guvernului Romaniei, a elaborat un proiect de schema de ajutor de stat pentru a veni in sprijinul sectorului cultural, ale carui activitati au fost sistate pentru a preveni raspandirea virusului SARS-CoV-2. Insa am constatat cu surprindere ca artistii nu sunt inclusi in planul Guvernului", precizeaza cei 95 de semnatari ai scrisorii adresate premierului, vicepremierului si ministrului Culturii.Potrivit textului scrisorii, "am observat ca acestea se adreseaza doar operatorilor culturali, organizatorilor de festivaluri si evenimente culturale, organizatorilor de evenimente muzicale si stand-up comedy, vanzatorilor de bilete, librarilor si editorilor, artistii nefiind inclusi in niciuna dintre aceste masuri".Ei considera "ca existenta sectorului cultural depinde nu doar de organizatorii de evenimente, ci mai ales de artisti. Va rugam sa includeti in schema de ajutor de stat si aceasta entitate ca beneficiar eligibil al sumelor destinate ajutorarii sectorului cultural".Semnatarii scrisorii sunt: Adda, Alb Negru, Alessia, Alexia, Ami, Amna, Anda Adam , Andra, Andreea Banica Antonia , Alex Mladin, Bella Santiago, Bere Gratis, Bogdan Gridan, Bogdan Medvedi, Carla's Dreams, Cargo, Cezar Guna, Compact, Connect-R, Cristina Vasiu, Dara, Datina, Debu, Delia, Delia Rus, Diana Brescan, Directia 5, DJ Project , Doddy, Edward Maya, Edward Sanda, Ellianne, EMMA, Etno, Fidas, Florin Ristei, Florian Rus, Friends , Gabriel Huiban, Gipsy Casual, Gloria & Balkan, Gran Error, Holograf, Hevito, Ho-ra, Horia Brenciu, Hvnds, Inna Iris - Cristi Minculescu, Valter & Boro, Iris - Nelu Dumitrescu, Ionica Morosanu, Jo, Jerry-Co, Kempes, Lavinia Goste, Lora , Loredana, Marius Zorila, Manuel Riva, Mark Stam, Matteo, Maximilian, Mellinna, Misha, Misha Miller, Mr. Vik, Narcotic Sound, Olivia Addams, Paula Seling Puya , Ro-Mania, Roxana Nemes, Roxen, Ruby, Sasha Lopez, Shift, Sickotoy, Smiley , Sonny Flame, Spike, Sylvia by dj Rynno, Stefan Banica, Tavi Clonda, The Motans, Tobi Ibitoye, Trooper, Vama, Viky Red/ Pax, Voltaj, Vunk, wrs, 3 Sud Est, 6teen.CITESTE SI:Bogdan Gheorghiu, ministrul Culturii, a explicat: "Vom conditiona aceste finantari in asa fel incat banii sa se cheltuiasca pentru ca beneficiarii sa fie din punct de vedere piramidal toti cei care activeaza in sectorul cultural respectiv. Pentru ca exista terte profesii ce tin de fiecare domeniu de activitate. Noi ne vom asigura ca atunci cand finantam un organizator de eveniment vor ajunge bani si la artisti, cand finantam librarii sau edituri vor ajunge bani si la autori".Beneficiarii schemei de ajutor de stat pentru sustinerea sectorului cultural sunt entitati de drept privat care au avut activitate in ultimii 2 ani in artele spectacolului, artele vizuale, patrimoniu, carte, audiovizual si educatie culturala.Pentru a beneficia de acest ajutor, toate entitatile trebuie sa se inscrie in Registrul sectorului cultural, pe de o parte, pentru a cunoaste exact impactul financiar, si, in acelasi timp, ca o conditie pentru preinscrierea la aplicarea pentru aceste granturi. Inscrierile se pot face pana pe 25 noiembrie, inclusiv.CITESTE SI: