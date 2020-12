Loredana Groza nu le-a purtat noroc oltenilor. "Este prima mea iubire". Ce mesaj le-a dat fotbalistilor de la Craiova inainte de meciul cu FCSB

Cantareata le-a transmis un mesaj de sustinere oltenilor, dar nu i-a ajutat cu nimic."Dragii mei, port cu mare mandrie acest tricou! L-am primit inscriptionat cu numele meu si cu numarul 10. Este prima mea iubire si Universitatea unei mari iubiri.Sunt alaturi de voi,dintotdeauna. Bafta la meciul cu Steaua . Va tin pumnii", a spus Loredana Groza pentru pagina de facebook a clubului oltean.FCSB a invins Unversitatea Craiova cu 2-0 si este noul lider din Liga 1 CITESTE SI: Reactii dupa Craiova - FCSB 0-2. "Am stiut ce am vrut si am strans randurile. Cred ca suntem mai maturi anul acesta si mai uniti"