Profa de mate de 26 de ani care face furori și pe Tik Tok: cum a reușit Loredana să îi atragă pe elevi VIDEO

Loredana Pălăceanu, o profesoară de matematică de 26 de ani, ține lecții gratuit pe rețelele sociale.

Stilul Loredanei de a preda matematică a prins rapid în rândul elevilor și în scurt timp profesoara a ajuns la o bază consistentă de urmăritori: are aproximativ 40.000 de fani care învață de la ea matematică.

"Încă din școala gimnazială mi-a plăcut foarte mult matematica. Am fost prima generație care a dat evaluarea națională și am luat singurul 10 din școală și de atunci am ales să mă duc pe un profil real și să continui cu matematica", a spus Loredana Pălăceanu pentru TVR Iași.

"Am observat la școală încă din pauze că elevii stau pe platforma Tik Tok și m-am gândit să vin și eu cu un strop de educație pe această platformă și să încerc să îi fac pe elevi să înțeleagă mai bine matematica", a mai spus ea.