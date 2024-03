Sportiva din România care e ca pasărea Phoenix: ”Am plâns cât pentru o viață, dar m-am ridicat!”

Halterofila Loredana Toma așteaptă luna aprilie pentru anunțul oficial al calificării sale la Jocurile Olimpice de la Paris. Sportiva vine după o perioadă extrem de grea, în care a vrut să renunțe la sport și s-a luptat cu depresia.

Loredana Toma, cea mai bună halterofilă din România, se pregătește pentru Jocurile Olimpice de la Paris, acolo unde, neoficial, e calificată, după ce a câștigat două medalii de aur la Campionatele Europene de la Sofia.

„Nu am avut o presiune în privința calificării, abia aștept sincer să se tragă linie în aprilie ca să fiu oficial calificată, iar mai apoi rămâne lupta pentru medalie”, spune Loredana Toma, multiplă campioană mondială și europeană la haltere.

La precedenta ediție a Jocurilor Olimpice, deși calificată și favorită numărul unu, tânăra nu a mai ajuns, dar nu din vina ei. În 2021, România a fost suspendată un an din toate competițiile internaționale din cauza dopajului.

Loredana a trecut prin cea mai cumplită perioadă a vieții, în care s-a luptat cu depresia și a vrut să renunțe la sport de foarte multe ori.

„Nici eu nu știu cum am trecut peste, poate dorința mea de a nu renunța. De foarte multe ori m-am gândit să mă las, dar m-am și răzgândit tot de atâtea ori. Și cu depresia mi-a fost greu, dar tot prin antrenament am reușit să trec peste. Am plâns în acea perioadă cât pentru toată viața adunată la un loc”, mărturisește tânăra.

După ani de sport de performanță, mii de antrenamente și zeci de mii de tone ridicate, nu există loc din corpul Loredanei care să nu doară. Pentru ea, palmele pline de bășici și bătături sunt cea mai mică problemă.

„Palmele mele sunt ok, m-am obișnuit și cu durerea asta, nu a existat o zi în care să nu am bășici și bătături în ele. Cred că încă vreo 5 ani după ce mă las și apoi o să am niște palme de om normal. Palmele sunt cele mai ușoare lucruri având în vedere că tot corpul meu mă doare, genunchi, spate, umeri”, afirmă multipla campioană mondială și europeană la haltere.

Sportiva dezvăluie că neparticiparea la Jocurile Olimpice de la Tokyo nu a fost singura mare durere a ei. Anul trecut a mai trecut printr-una, dar fizică.

„Am avut o perioadă foarte proastă imediat după Tokyo, iar apoi în 2023, am avut o accidentare destul de gravă, care m-a ținut pe bară vreo 6 luni. Bazin, șold, inghinal, fesieri, toate la pachet. Acela a fost un alt moment foarte greu și chiar am crezut că acolo va fi finalul, dar din fericire am trecut și peste asta”, mai povestește Loredana.

În toată perioadă în care a fost suspendată, nu a existat o zi în care Loredana să nu se pregătească.

„Nu am lipsit de la antrenamente, știam că o să câștig campionatul mondial, niciodată nu am fost mai sigură pe mine în privința unui concurs sau în privința unui titlu. După toată dezamăgirea aceea, simțeam că urmează să fac ceva mare”, adaugă sportiva.

Și așa a fost. La finalul lui 2022, românca a devenit dublă campioană mondială la categoria de 71 de kilograme, la stilul smuls, și la total cu 119, respectiv 256 de kilograme.

La competiția din Columbia, sportiva legitimată la Rapid București a stabilit un nou record mondial la smuls. Halterofila în vârstă de 28 de ani a câștigat ultimele 6 ediții ale campionatelor europene și are în palmares 17 medalii de aur la smuls, aruncat și total.

Loredana povestește că, după suspendare, revenirea a fost foarte grea.

„A fost foarte grea și în continuare îmi e greu pentru că în ultimii ani am avut foarte puține competiții și cumva mi-am ieșit din ritm. Una e sa te antrenezi în sala de antrenament, la concurs e altă presiune, altă adrenalină”, apreciază Loredana Toma, multiplă campioană mondială și europeană la haltere.

Ea va mai bifa în luna aprilie o cupă mondială care îi va aduce oficial calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris. Românca este în primele 5 sportive la categoria sa în ierarhia mondială în urma căreia se vor împărți biletele de Paris, performanța de la Campionatele Europene aducându-i puncte în acest clasament. La Jocurile Olimpice se acordă puncte doar la total, nu și aruncat și smuls.

„O evoluție fără greșeală și apoi medalia. Voi face tot ce îmi stă în putință să mă întorc cu ea de la Jocurile Olimpice de la Paris”, dă asigurări multipla campioană mondială și europeană la haltere.