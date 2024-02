Loredana Toma, două medalii de aur. Româncele fac furori la Europeanul de haltere

Sportiva Loredana Toma a câştigat, vineri, două medalii de aur la Campionatele Europene de haltere de la Sofia, la categoria 71 kg.

Toma a obţinut aurul la total, cu 241 kg, şi la smuls, cu 114 kg.

La aruncat, Loredana Toma a terminat pe locul 4, cu 127 Kg, după ce a ratat două încercări la 131 Kg.

La total, pe treapta a doua a podiumului a urcat Suzanna Valodzka (Belarus) şi pe locul trei s-a clasat sportiva din Germania Lisa Marie Schweizer.

România mai are trei medalii de aur la feminin, prin Mihaela Cambei, plus alte două de bronz, cucerite de Ioana Miron și Andreea Cotruța. La masculin, Valentin Iancu are o medalie de argint.