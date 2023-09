Tenismenul care a fost "cuplat" cu o jucătoare din România va deveni tată la 21 de ani

O pveste de dragoste dintre un jucător de tenis italian și o jucătoare româncă a ținut capul de afiș pe perioada US Open, în urmă cu doi ani.

Italianul Lorenzo Musetti și românca Gabriela Ruse erau nedezlipiți la US Open 2021, se antrenau împreună, ieșeau la cină și își urmăreau reciproc partidele.

Bineînțeles că toate indiciile mergeau spre o relație de dragoste. Între timp însă, fiecare jucător a mers pe drumul lui.

Gabriela Ruse s-a logodit recent, iar Lorenzi Musetti va deveni tată la doar 21 de ani. Site-ul italian Ubitennis a anunțat că prietena lui Musetti, Veronica Confalonieri, este însărcinată.

Lorenzo Musetti ocupă locul 18 în clasamentul ATP și este considerat un mare talent al tenisului italian, alături de Sinner.

