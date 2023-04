Un mare oraș din SUA în mare pericol: O catastrofă cât 32 de bombe de la Hiroshima ar putea lovi VIDEO

O echipă de oameni de știință de la Institutul de Tehnologie Caltech, care a efectuat un amplu studiu în Statele Unite, a detectat că peste 1.200 de cataclisme s-au produs într-un mare oraș american în ultimele 8 luni, Los Angeles, cu o populație de 3,8 milioane de locuitori. Aceste seisme ar putea fi semnul producerii în viitor a unui cutremur major, care ar pune în pericol metropola din California.

Los Angeles ar putea fi expusă riscului unui cutremur puternic de peste 7 grade magnitudine, sugerează studiul, potrivit Daily Mail.

Oamenii de știință de la Institutul de Tehnologie din California (Caltech) au detectat peste 1.200 de cutremure de mică adâncime în ultimele opt luni. Aceste cutremure de mică adâncime au fost detectate la aproximativ o milă sub suprafață, care se pot acumula și pot crea căi pentru rupturi mai semnificative la suprafață.

Echipa a studiat Long Beach și Seal Beach, două suburbii din LA care sunt situate de-a lungul faliei tectonice Newport-Inglewood. Studiile anterioare au sugerat că această falie este capabilă să producă un cutremur cu magnitudinea de până la 7,4, care are „o energie echivalentă cu aproximativ 32 de bombe atomice de la Hiroshima”.

Cutremurele superficiale pot fi simțite ca „o bombă direct sub un oraș”, a declarat Susan Hough, seismolog al US Geological Survey, pentru Associated Press.

Falia tectonica Newport-Inglewood se întinde pe 47 de mile (75 de kilometri) de la Culver City la sud-est până la Newport Beach, iar spre est-sud-est în Oceanul Pacific. Și a fost identificat pentru prima dată după un cutremur cu magnitudinea de 4,9 care a avut loc în apropiere de Inglewood, California, pe 21 iunie 1920.

Cercetătorii au spus că descoperirile lor arată că „zona cu risc ridicat la suprafață poate fi, prin urmare, mult mai largă decât indică zona Alquist-Priolo”. Zonele Alquist-Priolo sunt zone de reglementare care înconjoară urmele de suprafață ale faliilor active ale Californiei.

Cutremurele de mică adâncime sunt cauzate de solicitările asupra faliei care cresc lent ca răspuns la mișcarea lentă a plăcilor tectonice, alunecarea începând atunci când aceste solicitări depășesc frecarea statică.

În timp ce această cercetare se concentrează pe zona Los Angeles, un raport de la US Geological Survey (USGS) publicat luna aceasta sugerează că zona Bay este așteptată pentru un cutremur cu magnitudinea de până la 6,7 - și ar putea lovi până în 2030.

Într-un ziar din Bay Area, directorul de științe a cutremurelor al USGS a spus că orașul riscă să se prăbușească, atunci când va avea loc un cutremur major, Alameda fiind gata să suporte greul dezastrului.

„Cu umplere, este un pic ca un castel de cărți”, a declarat Christine Goulet de la USGS pentru Mercury News, Alameda care este pregătită pentru cutremur, spunând că cetățenii și-ar putea vedea comunitatea să se prăbușească înainte de 2030, dacă nu se face nimic.

Micul oraș Alameda a fost odată o peninsulă, legată de Oakland printr-o mică masă de pământ care, cu mai bine de 100 de ani în urmă, a fost dragată pentru a prelungi o strâmtoare de transport maritim.