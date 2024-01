Grindeanu anunță finalizarea unui important tronson de autostradă până la sfârșitul verii: ”E un pic de mobilizare”

Firma de construcții din Grecia care lucrează la lotul 3 al autostrăzii A0 Sud s-a angajat să finalizeze acest segment până la sfârșitul verii, a afimat, marţi, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Sorin Grindeanu.

"Eu, zilele trecute, am mers în zonă. E un pic de mobilizare - sigur, nici vremea nu e cea mai potrivită pentru lucrări pe şantier. Am avut o discuţie săptămâna trecută cu conducerea din România şi conducerea din Grecia a acestei companii (Aktor - n. r.), împreună cu directorul general al CNAIR, Cristian Pistol. Ei s-au angajat ca la sfârşitul acestei veri să termine acest tronson. Şi-au asumat un progres lunar care să-i ducă undeva la sfârşitul acestei veri să fie dat în circulaţie şi acest tronson, care ar lega A1 de celelalte două loturi de pe A0 Sud. Faptul că în primele 7-8 luni ale anului 2023 lucrurile au înaintat foarte bine - şi ştiţi că eram pe punctul de a cere rezilierea - mă face astăzi, când vorbim, să stau în evaluare împreună cu colegii de la CNAIR să vedem dacă se vor ţine de acest termen. Au posibilitatea să se ţină, şi-au luat acest angajament, îmi doresc ca, aşa cum am spus, undeva la sfârşitul verii să se poată circula pe tot A0 Sud", a susţinut Grindeanu.

El a estimat că la sfârşitul lunii februarie - început de martie se va circula până la DN4.

"Probabil, în funcţie şi de vreme, la sfârşitul lunii februarie - început de martie se va circula până la DN4, adică vor termina cei de la Alsim Alarko (lot 2 A0 Sud - n. r.), dacă tot vorbim de A0 Sud - sigur, sunt terminaţi şi ceilalţi 7 kilometri, doar că nu se poate circula fiindcă n-ai de pe lotul 2 - iar ceilalţi 7 - 8 km care ne-ar duce până la DN4, astfel încât să poţi să foloseşti şi primii 8 km, undeva la sfârşitul lunii februarie din ultimele discuţii pe care le-am avut cu cei de acolo - început de martie, în funcţie şi de vreme", a explicat Grindeanu.

Stadiile fizice ale lucrărilor pe cele 3 loturi ale sectorului sudic al A0 (51,19 km) erau la începutul lunii ianuarie 2024 următoarele: Lotul 1 (Glina - Vidra): 82,93%, Lotul 2 (Vidra - Bragadiru): 99,30%, iar Lotul 3 (Bragadiru - Joiţa): 56,60%.

Valoarea totală a contractelor finanţate prin fonduri europene nerambursabile (POIM/PT) este de 2,435 miliarde lei, fără TVA.