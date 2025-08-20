Loteria Română anunță o creștere a profitului în primul semestru: ”Un model de performanţă şi responsabilitate”

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 20 August 2025, ora 14:04
212 citiri
Loteria Română anunţă un profit brut în creştere cu peste 22% faţă de perioada similară a anului trecut. FOTO Pixabay

Loteria Română anunţă un profit brut de 163,3 milioane de lei în semestrul I al acestui an, în creştere cu peste 22% faţă de perioada similară a anului trecut.

”Profitul brut înregistrat în semestrul I 2025 este de 163,3 milioane lei, în creştere cu 22,34% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut (126,8 milioane lei). Pentru comparaţie, în 2021, anul anterior preluării mandatului de director general, profitul brut anual al companiei a fost de 146,5 milioane lei – valoare pe care Loteria Română a reuşit să o depăşească deja încă din primele şase luni ale acestui an”, a arătat Ionuţ-Valeriu Andrei, directorul general al Loteriei Române, într-un comunicat de presă transmis miercuri.

El a menţionat că această performanţă a fost obţinută chiar şi în condiţiile în care, în anul 2025, compania a înregistrat o reducere de aproximativ un sfert din activitatea de videoloterie, ca efect al modificărilor legislative din anul 2024, prin care se interzice exploatarea acestor terminale în localităţile cu mai puţin de 15.000 de locuitori.

Potrivit sursei citate, această evoluţie confirmă direcţia strategică a companiei: modernizare; digitalizare; consolidarea încrederii jucătorilor.

”Rezultatele financiare demonstrează că Loteria Română, în calitate de operator naţional şi companie de stat, poate fi un model de performanţă şi responsabilitate”, a subliniat Andrei.

