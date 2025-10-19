Rezultate LOTO 6/49: care sunt numerele extrase la tragerile loto de duminică, 19 octombrie. Peste 8 milioane de euro report la 6/49

Loteria Română a organizat duminică, 19 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro).

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 36.800 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 13, 28, 14, 15, 11, +19

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 5 1 6 5 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 6 7 1 1 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 8 8 6 6 0 8 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 17, 34, 25, 18, 26, 31

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 14, 11, 21,16, 5, 10

