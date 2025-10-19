Rezultate LOTO 6/49: care sunt numerele extrase la tragerile loto de duminică, 19 octombrie. Peste 8 milioane de euro report la 6/49

Autor: Alina Toma
Duminica, 19 Octombrie 2025, ora 19:11
496 citiri
Rezultate LOTO 6/49: care sunt numerele extrase la tragerile loto de duminică, 19 octombrie. Peste 8 milioane de euro report la 6/49
Care sunt numerele loto câștigătoare duminică, 19 octombrie. Foto: Pixabay

Loteria Română a organizat duminică, 19 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 41,05 milioane de lei (peste 8,06 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,42 milioane de lei (peste 673.500 de euro). La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,46 milioane de lei (peste 6,97 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.900 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 79.800 de lei. 

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 643.400 de lei (peste 126.400 de euro).

La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 36.800 de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 13, 28, 14, 15, 11, +19

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 5 5 1 6 5 3

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 6 7 1 1 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 8 8 6 6 0 8 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 17, 34, 25, 18, 26, 31

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 14, 11, 21,16, 5, 10

Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
Șoșoacă, amenințare pentru Zelenski, la „Prietenii Rusiei”: „Îți rup picioarele! Piticule dansator, dă-ne teritoriile ocupate!”
După ce a participat la evenimentul „Prietenii Rusiei”, la Moscova, Diana Șoșoacă a publicat pe pagina sa de Facebook un comunicat prin intermediul căruia a prezentat „raportul”....
Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"
Sondaj alegeri București. Candidatul care înregistrează cea mai mare creștere contestă rezultatele cercetării: "Se bat câmpii masiv. Cred că vor câștiga alegerile prin manipulări"
Potrivit celui mai recent sondaj de opinie, realizat de CURS, favorit pentru fotoliul de primar ar fi Daniel Băluță, cotat cu 25% (PSD). Pe locul al doilea figurează Cătălin Drulă (USR),...
#Loteria Romana, #Loto 6 49, #numere extrase Loto 6 49 , #castig loto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"
Digi24.ro
FOTO Diana Sosoaca, dupa ce s-a intors din Rusia: "Daca Zelenski indrazneste sa vina in Parlament, ii rup picioarele"
DigiSport.ro
Gigi Becali: "Gata. Imi vad de viata mea"

Ep. 144 - România este pe primul loc la...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Eveniment sângeros în Vaslui: bărbat bătut și înjunghiat de concubină. Cum ar fi început totul
  2. Rezultate LOTO 6/49: care sunt numerele extrase la tragerile loto de duminică, 19 octombrie. Peste 8 milioane de euro report la 6/49
  3. UE ar putea instrui trupe în Ucraina. Se ia în considerare și „stabilirea unor poziții avansate”, dar totul poate avea loc numai cu o anumită condiție
  4. Paznic dintr-un mall din București, reținut de Poliție după ce a agresat un hoț. Ce pedeapsă riscă
  5. „Acum începe greul”. Primăria Capitalei intră în linie dreaptă pentru refacerea zonei unde a explodat blocul din Rahova și anunță un cont de donații
  6. Xi Jinping cere reunificarea Chinei într-un mesaj adresat noii lidere a opoziţiei din Taiwan
  7. Amenzi mari pentru trotinetiști. Motivele pentru care riscă sancțiuni. Ce spune legea
  8. Anul 2025 a adus atât de multe cazuri de femicid încât românii s-au săturat. Ies în stradă pentru siguranța femeilor și vor ca statul să facă ceva
  9. Ce înseamnă numerele de pe etichetele merelor din supermarketuri
  10. Un profesor de economie explică de ce salariul minim nu trebuie să rămână la nivelul actual. „Înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români”