Report uriaș, de milioane de euro, la Loto 6/49. La Joker este și mai mare

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 16:46
555 citiri
Report uriaș, de milioane de euro, la Loto 6/49. La Joker este și mai mare
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, depășește 4,09 milioane de euro FOTO Hepta

Loteria Română a anunțat luni, 11 august, că, la Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 20,74 milioane de lei (peste 4,09 milioane de euro), iar la Joker, reportul a ajuns la peste 28,22 milioane de lei (peste 5,56 milioane de euro), la aceeași categorie.

Numerele câștigătoare la extragerea Loto de duminică, 10 august 2025:

Loto 6 din 49: 1, 16, 8, 26, 5, 25

Loto 5 din 40: 31, 30, 11, 8, 34, 35

Noroc: 4393937

Super Noroc: 013033

Noroc Plus: 231480

Joker: 37, 44, 5, 36, 8 +18

Joi, 14 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 10 august, Loteria Română a acordat 30.482 de câștiguri în valoare totală de peste 2,17 milioane de lei.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,48 milioane de lei (peste 489.300 de euro).

La Joker, la categoria a II-a, reportul este de peste 151.400 de lei (peste 29.800 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,38 milioane de lei (peste 272.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 712.200 de lei (peste 140.400 de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 44.900 de lei.

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 151.100 de lei (peste 29.800 de euro).

Anunț major din PSD: Gabriela Firea vrea să-i ia locul lui Nicușor Dan
Anunț major din PSD: Gabriela Firea vrea să-i ia locul lui Nicușor Dan
Gabriela Firea e pregătită să intre pentru a treia oară în cursă, pentru Primăria Municipiului București (PMB), după ce funcția de primar general a fost vacantată de către Nicușor Dan....
PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul
PSD vrea Primăria Capitalei, părăsită de Nicușor Dan după ce a ajuns la Cotroceni. Cum vor decide social-democrații candidatul care va reprezenta partidul
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a declarat luni, 11 august, că social-democrații vor face sondaje pentru a decide candidatul partidului pentru Primăria Capitalei. Grindeanu a...
#Loteria Romana, #report Loto 6 din 49, #report Joker Loto , #loto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au facut anuntul despre transferul lui Ianis Hagi: "Surpriza mare"
ObservatorNews.ro
Scandalul pensiilor private. Cum isi poate retrage banii un roman care a acumulat 15.000 de lei in cont
DigiSport.ro
Gigi Becali s-a convins de Octavian Popescu si i-a decis soarta dupa meciul cu Unirea Slobozia

Ep. 115 - Ce s-a dat de pomana pentru Iliescu

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Canicula topește românii, la 44 de grade Celsius. Până când se menține "cupola de foc" deasupra României
  2. Microbuze electrice, cumpărate la preț triplu din fonduri PNRR. Oameni-cheie din PNL, implicați în afacere
  3. La noapte, plouă cu stele peste România. Când și unde pot fi observate cel mai bine Perseidele FOTO
  4. De ce a acceptat Putin să-l întâlnească pe Trump în Alaska? Detaliul care îl avantajează pe liderul de la Kremlin
  5. „Eliberarea” prin ocupație. Netanyahu mizează pe 400.000 de rezerviști pentru a prelua complet controlul în Gaza
  6. Report uriaș, de milioane de euro, la Loto 6/49. La Joker este și mai mare
  7. Sute de blocuri din Capitală rămân fără apă caldă în următoarele zile. Care sunt zonele afectate și când se termină calvarul
  8. Zelenski, înainte de întâlnirea Trump-Putin: „Rusia merită o presiune globală mai puternică. Concesiile nu au putere de convingere asupra unui ucigaş”
  9. "Speculează tragedia inundațiilor". Ministrul de Interne dezminte zvonurile și spune că s-a intervenit în toate satele afectate de inundații. "În fața dezinformării, venim cu fapte"
  10. Coșmarul trăit de o femeie în vârstă de 86 de ani, după ce vaca din curte i-a fătat