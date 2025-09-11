Loteria Română vs. loteriile internaționale online – asemănări și diferențe

Loteriile, indiferent de forma în care au existat, au atras întotdeauna oamenii și mirajul câștigurilor senzaționale a făcut ca popularitatea acestui tip de joc de noroc să crească cu fiecare deceniu.

În materie de jocuri loto, românii au acum la dispoziție mai multe opțiuni decât oricând. Asta pentru că, alături de Loteria Română tradițională, cu ale sale extrageri săptămânale 6/49, 5/40 care au făcut atâția „milionari” de-a lungul celor aproape 120 de ani de activitate, există în prezent și alte variante – jocurile la loterii internaționale.

În încercarea de a diversifica în permanență oferta pusă la dispoziție clienților, platformele de jocuri de noroc online au dezvoltat în ultimii ani și secțiuni de loto online, în care utilizatorii pot paria pe loterii internaționale, cum ar fi Loto Polonia, Grecia Kino, Italia 10e Lotto, Win For Life Italia, Mega Millions SUA, PowerBall SUA, EuroMillions UK și multe altele. Astfel, mulți se întreabă care sunt asemănările și deosebirile dintre cele două tipuri de loterii, cum pot paria pe loterii internaționale și la ce câștiguri se pot aștepta. La toate aceste întrebări găsești răspunsuri în rândurile următoare.

Loteria Română vs. loterii internaționale online – asemănări

Atât Loteria Română, cât și loteriile internaționale se bazează pe același principiu de joc: participanții aleg numere și așteaptă extragerea oficială pentru a afla dacă au câștigat sau nu. Ambele tipuri de loterii oferă șansa de a transforma o miză mai mult sau mai puțin modestă într-un câștig uriaș, „life changing” (cum spun americanii), la care speră orice pasionat de jocuri de noroc. Mai mult decât atât, extragerile sunt transparente și organizate într-un cadru cât se poate de legal, astfel încât rezultatele să fie 100% corecte și sigure.

Loteria Română vs. loterii internaționale online – deosebiri

Fără doar și poate, principala diferență constă în frecvența și diversitatea extragerilor. Dacă Loteria Română organizează extrageri săptămânale, majoritatea loteriilor internaționale au extrageri chiar și din 5 în 5 minute, ceea ce oferă dinamism maxim și șanse de câștig repetate. Mai mult decât atât, loteriile internaționale online sunt caracterizate de o varietate impresionantă de formate, de la clasicele extrageri de tip 6/49 până la variante rapide și interactive. Iar când vine vorba de premiile puse la bătaie, jackpoturile la loterii internaționale sunt senzaționale, unele ajungând la zeci, poate chiar sute de milioane de euro.

Cum se poate juca la loterii internaționale?

Pentru a juca la loterii internaționale, este necesar să ai cont real și verificat la unul din operatorii de jocuri de noroc licențiați ONJN care are și secțiune de loto. Sunt destui, așa că ai de unde alege. Unii oferă chiar bonusuri speciale celor care joacă primele bilete la loterii pe platforma lor. Odată ce ai cont la un astfel de operator, accesezi secțiunea Loto, alegi loteria la care vrei să participi, selectezi numerele și miza dorită și apoi aștepți rezultatul extragerii, care este afișat în timp real pe platformă.

În ceea ce privește alegerea numerelor, ar fi bine să știi că poți alege ce numere dorești, la fel ca la Loteria Română, sau poți activa funcția „Quick Pick” pentru ca numerele tale să fie alese în mod aleatoriu de softul jocului. Dacă ești genul care alege numerele la loto în funcție de cele care au ieșit mai des la extragerile precedente, poți căuta pe net rezultate Polonia Loto, rezultate Grecia Kino sau ale altor loterii. Sunt site-uri care oferă aceste rezultate la loto în timp real, așa că te poți inspira de acolo.

Președintele FC Voluntari, unul dintre marii câștigători la Loto Polonia

Nu mai departe de săptămâna trecută, cei de la Golazo publicau un articol despre câștigurile obținute în ultimii ani, la Loto Polonia, de Robert Gherghe, președintele FC Voluntari. Conform declarației de avere completate în iunie 2024, acesta a câștigat peste 620.000 de lei la Loto Polonia în 2023 și alți 490.000 de lei în cursul acestui an, la aceeași loterie internațională. Robert Gheorghe nu joacă sume mari, însă are o strategie care l-a ajutat până în prezent să încaseze două premii senzaționale:

„La Loto Polonia, joc câteodată și doar două sau 3 numere, chiar dacă e cotă mai mică, e cumva mai sigur că voi câștiga, pentru că urmăresc de exemplu dacă n-au ieșit două numere deloc în ultimul an și apoi îl joc, sigur va ieși. Nu prea există, statistic, ca un număr să nu se repete la mai mult de 500-600 de extrageri. Nu joc sume mari, e o pasiune a mea, dar doar pentru Loto, deloc pentru casino, păcănele sau pariuri.” a declarat Robert Gherghe, conform sursei citate.

