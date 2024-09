Marele câștigător la Loto e un pensionar din Giurgiu. Cum a ales numerele care i-au adus peste 2 milioane de euro: „Aveți încredere”

Un pensionar din Giurgiu a câștigat premiul cel mare la Loto, după 50 de ani de joc continuu. Marți, 24 septembrie, s-a prezentat la sediul Loteriei Române pentru a-și încasa premiul în valoare de 2,38 de milioane de euro.

După cinci decenii speranță, fericitul câștigăor spune că românii ar trebui să aibă încredere că vor pune mâna pe premiile Loteriei Române.

„Joc de aproape 50 de ani. Am avut încredere în Loteria Română, am jucat și am câștigat. Aveți încredere și jucați în continuare!”, este mesajul pe care câștigătorul îl transmite jucătorilor la loto, potrivit unui comunicat al Loteriei Române.

Numerele alese de pensionarul milionar în euro nu au avut vreo semnificație personală și nici nu obinuiește să „bifeze” aceleași numere pe bilete Loto, transmite Digi24.

Categoria de joc preferată a pensionarului este Joker.

