Numerele câștigătoare la extragerea Loto de duminică, 26 octombrie. Reporturile sunt uriașe

Loteria Română a organizat duminică, 26 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele extrase duminică, 26 octombrie:

Loto 6/49: 32, 18, 16, 21, 10, 35

Noroc: 6 3 9 3 8 4 3

Joker: 6, 12, 15, 22, 35 + 16

Noroc Plus: 6 1 5 8 4 9

Loto 5/40: 26, 10, 24, 35, 29, 17

Super Noroc: 4 6 8 8 0 3

Potrivit Loteriei Române, la categoria I a jocului Loto 6/49 se înregistrează un report impresionant de peste 42,47 milioane de lei, echivalentul a peste 8,34 milioane de euro, în timp ce la Noroc, reportul cumulat depășește 3,58 milioane de lei, adică peste 704.000 de euro.

La Joker, premiul de categoria I a ajuns la un report de peste 35,99 milioane de lei, adică aproximativ 7,07 milioane de euro, iar la categoria a III-a s-a acumulat un report de aproximativ 102.000 de lei.

La Noroc Plus se menține în joc un report de peste 111.000 de lei, în timp ce Loto 5/40 aduce un report de peste 56.000 de lei la categoria a II-a.

Duminica aceasta, norocul a surâs jucătorilor din mai multe orașe. La tragerea Loto 5/40 s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 780.639,80 de lei, biletul norocos fiind jucat la o agenție din Galați. De asemenea, la Joker s-au înregistrat două câștiguri de categoria a II-a, fiecare în valoare de 745.501,64 de lei. Cele două bilete norocoase au fost jucate în Iași și Timișoara.

La tragerea de joi, 23 octombrie, premiile au fost, de asemenea, consistente. Numerele extrase la Loto 6/49 au fost 3, 18, 40, 24, 36, 14, iar premiul de categoria I a înregistrat atunci un report de peste 43,32 milioane de lei. Tot atunci, la Joker, reportul a depășit 36,29 milioane de lei, iar la Noroc Plus s-a câștigat premiul de categoria I, în valoare de 135.121,92 de lei, cu un bilet jucat la o agenție din Cisnădie. Un alt jucător, de această dată prin aplicația mobilă AmParcat.ro, a obținut un premiu de 168.652,28 de lei la categoria a III-a Joker.

