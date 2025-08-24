Rezultatele extragerii Loto 6/49 de duminică, 24 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc, premii de milioane

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 24 August 2025, ora 19:27
373 citiri
Rezultatele extragerii Loto 6/49 de duminică, 24 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc, premii de milioane
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de 4,64 milioane de euro FOTO Loteria Română

Loteria Română a organizat duminică, 24 august, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 24 august 2025

:

Loto 6 din 49: 43, 31, 18, 24, 48, 41

Joker: 34, 20, 40, 32, 29 + 5

Loto 5 din 40: 14, 6, 22, 9, 37, 24

Noroc: 0 9 6 0 8 1 5

Noroc Plus: 9 0 1 0 7 2

Super Noroc: 9 9 5 5 2 1

Premii de milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de 23,47 milioane de lei (4,64 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat ce depășește 2,22 milioane de lei (439.300 de euro).

La Joker, la categoria I, reportul este de 29,27 milioane de lei (5,78 milioane de euro), în timp ce la categoria a II-a acesta depășește 70.400 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 25.800 de lei, iar la Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de 967.100 de lei (191.200 de euro), iar la categoria a II-a un report de 39.600 de lei.

La Super Noroc, la categoria I, reportul este în valoare de 167.500 de lei (33.100 de euro).

Reporturi de 10 milioane de euro la Loto 6/49 și Joker. Toate premiile puse în joc la extragerile de duminică, 24 august
Reporturi de 10 milioane de euro la Loto 6/49 și Joker. Toate premiile puse în joc la extragerile de duminică, 24 august
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc sunt programate duminică, 24 august, după ce la tragerile loto de joi, 21 august, Loteria Română a acordat peste...
Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi
Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi
Rezultate LOTO 6/49. Joi, 21 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a...
