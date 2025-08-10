Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49. Loteria Română a organizat noi trageri duminică, 10 august

Duminica, 10 August 2025, ora 19:40
Care sunt numerele câștigătoare la Loto 6/49. Loteria Română a organizat noi trageri duminică, 10 august
Reportul la Loto 6/49, la categoria I, a crescut FOTO Hepta

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc au avut loc duminică, 10 august.

La tragerile loto de joi, 7 august, Loteria Română a acordat 19.789 de câștiguri în valoare totală de peste 1,47 milioane de lei.

Numerele câștigătoare:

  • Loto 6/49: 1, 16, 8, 26, 5, 25
  • Noroc: 4 3 9 3 9 3 7
  • Joker: 37, 44, 5, 36, 8 + 18
  • Noroc Plus: 2 3 1 4 8 0
  • Loto 5/40: 31, 30, 11, 8, 34, 35
  • Super Noroc: 0 1 3 0 3 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 19,70 milioane de lei (peste 3,88 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 463.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 27,82 milioane de lei (peste 5,48 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 65.200 de lei (peste 12.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 1,34 milioane de lei (peste 265.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I se înregistrează un report în valoare de peste 622.300 de lei (peste 122.600 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 145.000 de lei (peste 28.500 de euro).

Noroc pentru toți românii!

La tragerea Loto 5/40 de joi, 7 august, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 76.111,50 lei. Biletul norocos a fost jucat pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La tragerea Joker, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 65.295,77 lei. Biletul norocos a fost jucat, de asemenea, pe aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Loto 6/49, la categoria a II-a, s-au înregistrat patru câștiguri a câte 60.160,66 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agenții loto din Paulis - jud. Arad, Suceava și sectorul 2, București și online pe joaca.loto.ro.

