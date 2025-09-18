Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 18 septembrie. Premii uriașe puse în joc

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 6,30 milioane de euro FOTO Loteria Română

Loteria Română a organizat joi, 18 septembrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 18 septembrie 2025:

Loto 6/49: 5, 8, 4, 14, 42, 39

Noroc: 5, 4, 6, 0, 3, 8, 2

Joker: 22, 38, 32, 24, 5 + 13

Noroc Plus: 6, 2, 5, 9, 3, 8

Loto 5/40: 3, 13, 20, 33, 12, 5

Super Noroc: 2, 2, 7, 8, 5, 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

Ads