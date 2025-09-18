Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 18 septembrie. Premii uriașe puse în joc

Autor: Ema Petrescu
Joi, 18 Septembrie 2025, ora 19:04
33 citiri
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 18 septembrie. Premii uriașe puse în joc
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 6,30 milioane de euro FOTO Loteria Română

Loteria Română a organizat joi, 18 septembrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 18 septembrie 2025:

Loto 6/49: 5, 8, 4, 14, 42, 39

Noroc: 5, 4, 6, 0, 3, 8, 2

Joker: 22, 38, 32, 24, 5 + 13

Noroc Plus: 6, 2, 5, 9, 3, 8

Loto 5/40: 3, 13, 20, 33, 12, 5

Super Noroc: 2, 2, 7, 8, 5, 9

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 31,97 milioane de lei (peste 6,30 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,03 milioane de lei (peste 597.900 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 32,22 milioane de lei (peste 6,35 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 686.800 de lei (peste 135.400 de euro).

La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 205.100 de lei (peste 40.400 de euro).

Kelemen Hunor susţine prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, însă spune că nu a fost luată o decizie în coaliţie
Kelemen Hunor susţine prelungirea plafonării adaosului comercial pentru alimentele de bază, însă spune că nu a fost luată o decizie în coaliţie
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi, 18 septembrie, că se vede în statistici că din 2023, de când a fost introdusă plafonarea prețului la alimentele de bază, s-a păstrat un...
Președintele Nicușor Dan nu va merge la Adunarea Generală a ONU de la finalul lunii septembrie. Cine va reprezenta România în locul său
Președintele Nicușor Dan nu va merge la Adunarea Generală a ONU de la finalul lunii septembrie. Cine va reprezenta România în locul său
Președintele Nicușor Dan nu va fi prezent la sesiunea Adunării Generale ONU din perioada 23-29 septembrie, potrivit informațiilor G4Media. În schimb, România va fi reprezentată de ministrul...
#Loto 6 49, #loto numere extrase joi, #loto numere castigatoare , #loto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Spuneti ca sunt banala". O jurnalista l-a "certat" pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reactionat VIDEO
ObservatorNews.ro
Polonia confirma: Casa lovita de un avion F-16 sau F-35. De ce nu a explodat racheta de 850.000 de euro
DigiSport.ro
"Cea mai frumoasa femeie din lume" a facut anuntul: "Hainele nu sunt incluse" FOTO

Ep. 131 - Ilie Bolojan vrea noi reforme!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Europa între Putin și Trump. Lecție de echilibru de la un fost ambasador american în România
  2. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 18 septembrie. Premii uriașe puse în joc
  3. Trump a declarat că îl încurajase pe Charlie Kirk, spunându-i că are „o șansă bună" de a deveni președinte al SUA, "într-o zi”
  4. Polonia acuză noi tentative ale dronelor rusești de a încălca spațiul aerian al NATO
  5. Un cadru universitar atrage atenția asupra unui paradox la Biblioteca Națională a României. „Curată mentalitate suveranistă moștenită din trista epocă comunistă”
  6. Polițiștii români au descoperit cartușe și alice deținute ilegal, precum și pulbere pentru confecționat cartușe
  7. Lukașenko dezvăluie de ce un opozant eliberat din închisoare a refuzat să plece din țară. „Va muri în curând” FOTO
  8. Ucrainenii au declanșat o contraofensivă în regiunea Donețk. Zelenski susține că militarii eliberează țara "pas cu pas" VIDEO
  9. Trei tineri au fost arestați după ce au sustras aproape 95.000 de lei din contul bancar al altui tânăr. Cum au procedat
  10. Trei persoane suspectate de colaborare cu serviciile secrete ruseşti au fost arestate. Ce au descoperit poliţiştii britanici