Report de peste 13 milioane de euro la Loto 6/49 și Joker. Toate premiile puse în joc la tragerea de duminică, 28 septembrie

Autor: Ema Petrescu
Duminica, 28 Septembrie 2025, ora 10:15
85 citiri
La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 34,98 milioane de lei FOTO Loteria Română

Duminică, 28 septembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile loto de joi, 25 septembrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de peste 1,61 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 34,98 milioane de lei (peste 6,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,36 milioane de lei (peste 662.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 33,27 milioane de lei (peste 6,55 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de 914.000 de lei (peste 180.000 de euro).

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 78.900 de lei (peste 15.500 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 184.000 de lei (peste 36.200 de euro). La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 218.900 de lei (peste 43.100 de euro).

