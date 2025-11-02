Report uriaș la Loto 6/49. Premiul cel mare nu a mai fost câștigat din mai

Duminica, 02 Noiembrie 2025, ora 09:06
Report uriaș la Loto 6/49. Premiul cel mare nu a mai fost câștigat din mai
La Loto 6/49 se înregistrează un report de aproape 9 milioane de euro FOTO Loteria Română

Loteria Română anunţă un report de aproape 9 milioane de euro la tragerea Loto 6/49 de duminică şi un report de 7,27 milioane de euro la Joker.

”Duminică, 02 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 30 octombrie, Loteria Română a acordat 29.247 de câştiguri în valoare totală de peste 2,15 milioane de lei”, anunţă Loteria Română, într-un comunicat de presă.

La tragerea Loto 5/40 s-au câştigat premiul la categoria a I în valoare de 205.613 lei. Biletul norocos a fost jucat pe joacă.loto.ro. La tragerea Joker s-a câştigat premiul la categoria a II-a în valoare de 68.051,42 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie din Bucureşti, Sectorul 2.

Pentru tragerile de duminică sunt în joc sume record.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 45,57 milioane de lei (peste 8,96 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,57 milioane de lei (peste 703.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 37 milioane de lei (peste 7,27 milioane de euro).

La Noroc Plus reportul la categoria I este de peste 24.200 de lei.

La Loto 5/40, la categoria a II, se înregistrează un report în valoare de peste 158.800 de lei (peste 31.200 lei), iar la Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report în valoare de peste 31.300 de lei.

  Report uriaș la Loto 6/49. Premiul cel mare nu a mai fost câștigat din mai
