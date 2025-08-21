Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi

Rezultate LOTO 6/49 joi 21 august 2025. Numerele extrase la tragerile loto de astăzi
Rezultate LOTO 6/49. Joi, 21 august, au avut loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 17 august, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane de lei.

Rezultate LOTO 6 din 49. Numerele loto câştigătoare azi

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Joker: 2, 35, 15, 3, 16, +12

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc Plus: 9 0 7 3 4 6

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Super Noroc: 6 6 9 5 0 0

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Noroc: 7 2 5 2 2 2 4

Rezultate loto. Numere câștigătoare la Loto 5 din 40: 32, 8, 13, 20, 21, 15

Rezultate loto 6/49. Numere câștigătoare la Loto 6 din 49: 15, 45, 11, 44, 8, 39

