Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de joi, 11 septembrie. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc

Loteria Română a organizat joi, 11 septembrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 11 septembrie 2025:

Loto 6 din 49: 36, 13, 23, 30, 40, 4

Joker: 36, 8, 22, 5, 14 + 20

Loto 5 din 40: 40, 24, 6, 17, 22, 10

Noroc: 2, 7, 7, 5, 8, 1, 4

Noroc Plus: 8, 7, 2, 1, 5, 2

Super Noroc: 1, 3, 5, 5, 8, 2

Report de peste 28,63 milioane de lei la 6/49, la extragerea loto din 11 septembrie 2025

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 28,63 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro).

La Noroc, reportul cumulat este în valoare de peste 2,79 milioane de lei (peste 550.600 de euro).

La Joker, la categoria I, avem un report de peste 31,07 milioane de lei (peste 6,11 milioane de euro), iar la categoria a II-a, sunt în joc peste 460.700 de lei (peste 90.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 166.300 de lei (peste 32.700 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 201.600 de lei (peste 39.700 de euro).

