Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc

Autor: Adrian Zia
Duminica, 14 Septembrie 2025, ora 12:25
174 citiri
Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc
FOTO loto.ro

Loteria Română organizează duminică, 14 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare, cu ocazia împlinirii a 119 ani de activitate, suplimentând fondul de câștiguri la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, informează compania.

Pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează: Loto 6/49 - 200.000 de lei, Joker - 100.000 de lei și Loto 5/40 - 50.000 de lei.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de joi, 11 septembrie. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc
Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de joi, 11 septembrie. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc
Loteria Română a organizat joi, 11 septembrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc. Numerele LOTO de la extragerea din 11 septembrie 2025:...
"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
"Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României!" Avertismentul sumbru al lui Traian Băsescu
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a afirmat duminică, 14 septembrie, referindu-se la alegerile parlamentare din 28 septembrie, din Republica Moldova, că pe 28 septembrie, seara,...
#loto duminica, #extragere Loto duminica, #Loto 6 din 49, #Loto 5 din 40, #Joker , #loto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
A primit o lovitura de proportii, dupa ce a spus ca nu le lasa celor 5 copii nimic din averea de 250.000.000 Euro
ObservatorNews.ro
Traditii si superstitii de Inaltarea Sfintei Cruci. Ce sa nu faci azi, de Ziua Crucii, ca sa fii ferit de rele
DigiSport.ro
Walter Zenga, mesaj direct pentru Cristi Chivu, dupa "nebunia" din Italia: "Nu poate!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. De ce nu pune Putin capăt războiului împotriva Occidentului. Riscurile la care s-ar expune ANALIZĂ
  2. Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc
  3. Marco Rubio va discuta cu Benjamin Netanyahu despre un posibil plan israelian de anexare a Cisiordaniei
  4. Trei persoane au fost reținute după scandalul cu bâte și topoare din Craiova, în urma căruia un bărbat a murit
  5. Ambulanță răsturnată lângă Palatul Cotroceni, după impactul cu un autoturism. Doi răniți au ajuns la spital
  6. Rusia a lansat o rachetă hipersonică Zircon în timpul exerciţiilor militare Zapad din Marea Barents. "Ținta a fost distrusă printr-o lovitură directă" VIDEO
  7. Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
  8. Ucraina plătește scump fiecare zi de război. Rusia continuă atacurile aeriene, iar infrastructura feroviară de lângă Kiev este afectată de explozii VIDEO
  9. "Ripostați sau muriți". Elon Musk a îndemnat britanicii la revoltă împotriva guvernului. Premierul Keir Starmer, la meci în timpul protestelor VIDEO/FOTO
  10. Jobul cu un salariu mai mare decât al unui doctor. Nu necesită o diplomă de facultate