Sute de mii de lei în plus la extragerile loto de duminică, la 119 ani de la înființarea Loteriei Române. Premiile uriașe puse în joc

Loteria Română organizează duminică, 14 septembrie, Tragerile Speciale Loto Aniversare, cu ocazia împlinirii a 119 ani de activitate, suplimentând fondul de câștiguri la Loto 6/49, Joker și Loto 5/40, informează compania.

Pentru fiecare dintre jocurile Loto 6/49, Joker și Loto 5/40 vor avea loc două trageri: o tragere principală și o tragere suplimentară.

Pentru cea de-a doua tragere, cea suplimentară, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I, după cum urmează: Loto 6/49 - 200.000 de lei, Joker - 100.000 de lei și Loto 5/40 - 50.000 de lei.

La tragerile loto de joi, Loteria Română a acordat peste 21.900 de câștiguri în valoare totală de peste 1,54 milioane de lei.

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report de peste 29,41 milioane de lei (peste 5,80 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat de peste 2,88 milioane de lei (peste 569.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report de peste 31,39 milioane de lei (peste 6,19 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 528.700 de lei (peste 104.200 de euro). La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 215.000 de lei (peste 42.400 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 54.800 de lei (peste 10.800 de euro), iar la categoria a II-a un report de peste 27.400 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report de peste 199.600 de lei (peste 39.300 de euro).

