Rezultatele extragerii Loto 6/49 de joi, 28 august. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc, premii de milioane

Loteria Română a organizat joi, 28 august, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 28 august 2025

Loto 6 din 49: 6, 16, 5, 48, 39, 49

Joker: 42, 8, 26, 7, 1 + 3

Loto 5 din 40: 37, 23, 12, 15, 8, 30

Noroc: 2, 9, 4, 0, 2, 1, 9

Noroc Plus: 7, 0, 4, 6, 4, 0

Super Noroc: 0, 9, 9, 2, 9, 3

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 24,71 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,35 milioane de lei (peste 466.300 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 29,67 milioane de lei (peste 5,87 milioane de euro), iar la categoria a II-a un report în valoare de peste 157.800 de lei.

La Noroc Plus, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 57.400 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,07 milioane de lei (peste 212.200 de euro).

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat de peste 180.200 de lei (peste 35.600 de euro).

