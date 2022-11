Loteria Română a organizat joi, 3 noiembrie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 3 noiembrie 2022:

Loto 6/49: 30 12 25 10 1 37

Loto 5/40: 1 10 27 17 18 33

Joker: 28 26 42 15 36 +15

Noroc: 5 0 5 0 2 5 8

Super Noroc: 4 0 8 7 8 8

Noroc Plus: 9 7 2 1 3 6

Premiile puse în joc:

La Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report de peste 18,77 milioane de lei (peste 3,82 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat de aproximativ 4,42 milioane de lei (peste 900.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 10,19 milioane de lei (peste 2,07 milioane de euro), iar la categoria a II este in joc un report de peste 174.700 le lei (peste 35.500 de euro).

La Loto 5/40 se înregistrează un report cumulat de peste 113.400 de lei (aproximativ 23.100 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de aproximativ 64.900 de lei (peste 13.200 de euro).

La tragerile Loto de duminică, 30 octombrie, Loteria Română a acordat peste 22.400 de câștiguri în valoare totală de circa 1.500.000 de lei.

La tragerea Joker de duminică a fost câștigat premiul de categoria a III-a, de 54.988,22 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Măgurele, județul Ilfov.

Ads