Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Loteria Română a organizat joi, 23 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 23 octombrie 2025:

Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5

Noroc: 1, 6, 1, 1, 9, 5, 3

Noroc Plus: 4, 6, 5, 2, 6, 4

Super Noroc: 0, 3, 6, 7, 0, 7

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.

Ads