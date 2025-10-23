Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie. Premii uriașe puse în joc

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 20:08
56 citiri
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie. Premii uriașe puse în joc
Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie FOTO Pixabay

Loteria Română a organizat joi, 23 octombrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 23 octombrie 2025:

Loto 6/49: 3, 18, 40, 24, 36, 14

Loto 5/40: 3, 14, 7, 2, 8, 23

Joker: 39, 19, 2, 37, 4 + 5

Noroc: 1, 6, 1, 1, 9, 5, 3

Noroc Plus: 4, 6, 5, 2, 6, 4

Super Noroc: 0, 3, 6, 7, 0, 7

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 42,47 milioane de lei (peste 8,34 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,58 milioane de lei (peste 704.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 35,99 milioane de lei (peste 7,07 milioane de euro), iar la categoria a III-a, reportul este de aproximativ 102.000 de lei (peste 20.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 111.300 de lei (peste 21.800 de euro).

 

La Loto 5/40, la categoria a II-a, se înregistrează un report în valoare de peste 56.000 de lei.

La Super Noroc se înregistrează un report cumulat în valoare de peste 49.260 de lei.

Horoscop zilnic. Joi, 23 octombrie. Zodia care se implică într-o aventură amoroasă
Horoscop zilnic. Joi, 23 octombrie. Zodia care se implică într-o aventură amoroasă
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: În plan...
Horoscop zilnic. Miercuri, 22 octombrie. Zodia care primește o veste bună de la un prieten
Horoscop zilnic. Miercuri, 22 octombrie. Zodia care primește o veste bună de la un prieten
Astrele au pregătit noi provocări pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Toate previziunile despre dragoste, bani sau job, în horoscopul zilnic. Berbec: Din punct de...
#loto numere extrase joi, #numere castigatoare Loto 6 din 49, #Joker, #noroc , #loto
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
L-au prins! Cine este barbatul care a ucis un sofer de autocar: "A fost cea mai ascutita"
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Numerele câștigătoare la extragerea Loto de joi, 23 octombrie. Premii uriașe puse în joc
  2. China și India suspendă achizițiile de petrol rusesc, după ce SUA au impus sancțiuni asupra celor mai mari companii rusești din acest domeniu
  3. Ministrul Muncii a dezvăluit care este cea mai mare pensie de magistrat în plată. "Cifrele astea sunt enorme. E injust"
  4. De ce întârzie Putin să accepte un acord de pace. Vrea să lase timp armatei ruse să cucerească încă două orașe
  5. Studiu amplu: bărbații pierd volum cerebral mai rapid decât femeile. Creierul feminin pare mai rezistent la îmbătrânire
  6. De ce este periculos să te transferi pe un loc liber într-un avion. Explicația unui pilot
  7. Au apărut imaginile înfiorătoare cu crima comisă de Emil Gânj. Căutat de peste 3 luni de autorități, criminalul din Mureș este de negăsit VIDEO
  8. Germania avertizează: „Zidul de drone” nu va opri Rusia
  9. Remus Truică poate scăpa de condamnarea de 7 ani de închisoare. ICCJ deschide posibilitatea revizuirii sentinței
  10. Legătura dintre Sorin Grindeanu și unul dintre șefii Hidroelectrica, acuzat de DNA că ar fi primit mită sejururi de lux. "Este finul meu de căsătorie"