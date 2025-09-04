Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de joi, 4 septembrie. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc, premii de milioane

Joi, 04 Septembrie 2025, ora 19:11
Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de joi, 4 septembrie. Numerele câștigătoare la Joker și Noroc, premii de milioane
Rezultatele extragerii Loto 6 din 49 de joi, 4 septembrie

Loteria Română a organizat joi, 4 septembrie, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 și Super Noroc.

Numerele LOTO de la extragerea din 4 septembrie 2025

Loto 6 din 49: 46, 3, 21, 20, 31, 5

Joker: 37, 13, 42, 18, 35 + 16

Loto 5 din 40: 10, 37, 29, 16, 12, 3

Noroc: 3 5 9 7 6 0 0

Noroc Plus: 3 9 6 8 48

Super Noroc: 0 9 3 3 8 6

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 26,67 milioane de lei (peste 5,25 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 2,57 milioane de lei (peste 507.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 30,73 milioane de lei (peste 5,98 milioane de euro), iar la categoria a II-a se înregistrează un report de peste 308.800 de lei (peste 160.800 de euro).

La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 142.900 de lei (peste 28.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de aproximativ 1,25 milioane de lei (peste 247.200 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 184.700 de lei (peste 36.400 de euro).

