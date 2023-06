Rezultate Loto, duminică 4 iunie. Numerele câștigătoare și sumele de bani puse în joc

Loteria Română a organizat duminică, 4 iunie, noi trageri la Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 şi Super Noroc.

Rezultate LOTO duminică 4 iunie 2023

Loto 5 din 40: 8, 20, 39, 24, 38, 40

Loto 6 din 49: 24, 42, 2, 20, 46, 26

Noroc: 1 7 7 5 3 9 3

Loto 5 din 40: 8, 20, 39, 24, 38, 40

Super Noroc: 5 4 7 7 2 7

Joker: 37, 32, 45, 17, 29, +2

Noroc Plus: 2 3 6 7 8 0

Potrivit Loteriei Române, la Loto 6/49 se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 43,95 milioane de lei (peste 8,84 milioane de euro), iar la Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,37 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 5,57 milioane de lei (peste 1,12 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 333.100 lei (peste 67.000 de euro).

La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 160.300 de lei (peste 32.200 de euro). La Loto 5/40 este în joc la categoria I un report în valoare de peste 114.200 de lei (aproximativ 23.000 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 16.800 de lei.

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 24.100 lei.