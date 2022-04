Loteria Română a organizat joi, 7 aprilie 2022, noi extrageri Loto 6 din 49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 din 40 si Super Noroc.

Numerele extrase:

Loto 6/49: 49 8 48 5 11 19

Loto 5/40: 15 8 19 34 26 24

Joker: 39 19 13 3 36 + 9

Noroc: 1 4 4 9 0 9 6

Super Noroc: 0 9 4 8 3 4

Noroc Plus: 0 3 2 6 4 7

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report în valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 238.600 de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 3,88 milioane lei (aproximativ 785.000 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 1,9 milioane lei (peste 385.300 de euro), iar la categoria a II-a s-a inregistrat un report de aproximativ 466.000 de lei (peste 94.200 de euro). La Noroc Plus la categoria I este un report in valoare de peste 420.800 de lei (peste 85.000 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 249.000 de lei (peste 50.300 de euro), iar la categoria a II-a s-a inregistrat un report de aproximativ 44.000 de lei. La Super Noroc este in joc la categoria I un report in valoare de aproximativ 51.000 de lei (aproximativ 10.300 de euro).

La tragerile de duminică, 3 aprilie, Loteria Română a acordat 21.200 câștiguri în valoare totală de peste 1,15 milioane de lei.

