"Nu dau doi bani pe lacrimile lui Louis Munteanu!" Reacție dură după eșecul suferit de CFR Cluj

Basarab Panduru nu a avut milă de Louis Munteanu, după ce atacantul celor de la CFR Cluj a izbucnit în lacrimi la finalul partidei pierdute cu Dinamo București, scor 1-2, în deschiderea etapei a 15-a din Superliga.

Munteanu, vizibil afectat de rezultatele slabe ale echipei, a plâns la flash-interviuri, declarând că situația din clasament este „dureroasă” și că simte o presiune uriașă din partea fanilor.

Totuși, fostul internațional Basarab Panduru a avut o reacție dură și tranșantă, spunând că nu este impresionat de emoțiile jucătorului și că în fotbal contează faptele, nu lacrimile.

„Era 3, 4-0, nu se mai întâmpla nimic. Alţii sunt de vină! Pe mine mă lasă indiferent plânsul lui Louis Munteanu. Trebuie să vrei în teren. Hai să plângă toţi! Nu e pe plâns aici. Aici e pe ce faci. Plângi unde vrei. Nu mă impresionează plânsul deloc. Doi bani nu dau pe el. Fotbalul e despre ce faci, nu despre lacrimi”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Dinamo București a învins-o dramatic pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, pe Arena Națională, în primul meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

CFR, la ultimul meci înaintea instalării antrenorului Daniel Pancu, a deschis scorul prin kosovarul Lindon Emerllahu (69), care s-a împiedicat efectiv în mingea centrată de Louis Munteanu.

Dinamo a reușit să revină pe final, prin golurile înscrise de două rezerve, francezul Mamoudou Karamoko (90), din pasa croatului Stipe Perica, și spaniolul Alberto Soro (90+2), la capătul unei acțiuni personale. Ibericul a marcat primul său gol în tricoul lui Dinamo.

Ads