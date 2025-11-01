"Nu dau doi bani pe lacrimile lui Louis Munteanu!" Reacție dură după eșecul suferit de CFR Cluj

Autor: Alexandru Atanase
Sambata, 01 Noiembrie 2025, ora 08:33
97 citiri
"Nu dau doi bani pe lacrimile lui Louis Munteanu!" Reacție dură după eșecul suferit de CFR Cluj
Louis Munteanu, în lacrimi. Foto: captură TV / DigiSport

Basarab Panduru nu a avut milă de Louis Munteanu, după ce atacantul celor de la CFR Cluj a izbucnit în lacrimi la finalul partidei pierdute cu Dinamo București, scor 1-2, în deschiderea etapei a 15-a din Superliga.

Munteanu, vizibil afectat de rezultatele slabe ale echipei, a plâns la flash-interviuri, declarând că situația din clasament este „dureroasă” și că simte o presiune uriașă din partea fanilor.

Totuși, fostul internațional Basarab Panduru a avut o reacție dură și tranșantă, spunând că nu este impresionat de emoțiile jucătorului și că în fotbal contează faptele, nu lacrimile.

„Era 3, 4-0, nu se mai întâmpla nimic. Alţii sunt de vină! Pe mine mă lasă indiferent plânsul lui Louis Munteanu. Trebuie să vrei în teren. Hai să plângă toţi! Nu e pe plâns aici. Aici e pe ce faci. Plângi unde vrei. Nu mă impresionează plânsul deloc. Doi bani nu dau pe el. Fotbalul e despre ce faci, nu despre lacrimi”, a spus Panduru, la Prima Sport.

Dinamo București a învins-o dramatic pe CFR Cluj cu scorul de 2-1 (0-0), vineri seara, pe Arena Națională, în primul meci din etapa a 15-a a Superligii de fotbal.

CFR, la ultimul meci înaintea instalării antrenorului Daniel Pancu, a deschis scorul prin kosovarul Lindon Emerllahu (69), care s-a împiedicat efectiv în mingea centrată de Louis Munteanu.

Dinamo a reușit să revină pe final, prin golurile înscrise de două rezerve, francezul Mamoudou Karamoko (90), din pasa croatului Stipe Perica, și spaniolul Alberto Soro (90+2), la capătul unei acțiuni personale. Ibericul a marcat primul său gol în tricoul lui Dinamo.

Louis Munteanu, în lacrimi: „Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”. A plecat în mijlocul interviului
Louis Munteanu, în lacrimi: „Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”. A plecat în mijlocul interviului
Dinamo a reușit să câștige cu 2-1 meciul cu CFR Cluj, asta deși era condusă în minutul 89. CFR nu se regăsește în acest sezon: are doar 13 puncte în 15 etape și riscă să termine etapa...
Nebunie în Dinamo - CFR Cluj! Ce s-a întâmplat în prelungirile partidei. Pancu a urmărit meciul din tribune
Nebunie în Dinamo - CFR Cluj! Ce s-a întâmplat în prelungirile partidei. Pancu a urmărit meciul din tribune
Echipa Dinamo Bucureşti a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia CFR Cluj, în primul meci al etapei a 15-a din Superligă. Prima mare ocazie a meciului de pe Arena...
#Louis Munteanu, #CFR Cluj, #Dinamo, #Basarab Panduru , #CFR Cluj
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gigi Becali a decis: nume nou in conducerea celor de la FCSB!
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
De nicaieri! Sarbii l-au facut "praf" pe Mutu: "Daca taceai, filosof ramaneai"

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. "Nu dau doi bani pe lacrimile lui Louis Munteanu!" Reacție dură după eșecul suferit de CFR Cluj
  2. Investitor la un club din Superliga? Miliardarul ucrainean pregătește o afacere uriașă în România
  3. Louis Munteanu, în lacrimi: „Mă gândeam că mă voi bate la campionat sau la ceva, dar se pare că mă bat la retrogradare”. A plecat în mijlocul interviului
  4. Eroul din România - Austria, fantastic în Germania! Virgil Ghiță a marcat iar
  5. Dennis Man, imperial la PSV! Omul meciului, în Olanda! Echipa lui e lider în Eredivisie
  6. Nebunie în Dinamo - CFR Cluj! Ce s-a întâmplat în prelungirile partidei. Pancu a urmărit meciul din tribune
  7. TAS a admis apelul: ce se întâmplă cu sportivii ruși, înaintea Jocurilor Olimpice de iarnă
  8. Echipa din Franța care se va „deghiza de Hallowen” în următoarea etapă de campionat
  9. Anunț de ultimă oră la FCSB. Becali aduce un nou conducător: „Semnăm zilele următoare” BREAKING NEWS
  10. Victorie importantă pentru naționala României, contra Ucrainei