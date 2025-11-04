Sfat pentru Louis Munteanu: "S-au purtat execrabil cu tine! Pleacă cât mai repede"

Fostul atacant al FCSB, Raul Rusescu, a lansat un atac virulent la adresa CFR Cluj și a modului în care clubul a gestionat situația lui Louis Munteanu. Prezent în studioul GSP Live, Rusescu a spus că „cel mai bun lucru pentru Munteanu ar fi să plece de la 1 ianuarie”.

„Ce se întâmplă cu Louis Munteanu ar trebui studiat de toți managerii, directorii sportivi și antrenorii din Liga 1. Cum a gestionat CFR această situație – dezastruos! Nu e doar vina jucătorului, e și a clubului. În primul rând, vina clubului.

Dacă te uiți la meciul cu Dinamo, din momentul în care a intrat Louis, a fost singurul jucător al CFR-ului care a plecat în adâncime, care a cerut mingea. Dacă era Louis Munteanu din sezonul trecut, îi mai pasa lui Emerllahu? Îi dădea un șiret exterior la colțul lung, de nici n-o vedea portarul!

Au gestionat execrabil situația unui jucător cu o calitate foarte bună. Cel mai bun lucru pentru Louis Munteanu ar fi ca la 1 ianuarie să plece, să facă orice pentru a pleca”, a spus Rusescu.

Rusescu despre Bîrligea: „Dacă vin 7 milioane, probabil FCSB îi dă drumul”

Fostul golgheter al FCSB a comentat și declarațiile recente ale lui Gigi Becali, care a spus că l-ar vinde pe Daniel Bîrligea pentru 7 milioane de euro în iarnă.

„E irelevantă suma acum. Mai sunt două luni până în ianuarie, dar 7 milioane e o sumă mare. Dacă există o ofertă de tipul ăsta pentru Bîrligea, probabil FCSB îi va da drumul la 1 ianuarie. Și atunci te gândești ce poți aduce în loc, ca să suplinești pierderea lui Bîrligea.”

