Final de telenovelă! S-a decis echipa la care va juca Louis Munteanu

Louis Munteanu (FCR Cluj) a avut parte de o vară cu peripeții. El a fost dorit de echipe cu pretenții și, la un moment dat, chiar a refuzat să se mai antreneze cu ardelenii, forțând plecarea de la echipă.

În ciuda numeroaselor oferte, Louis Munteanu a rămas în Gruia, iar patronul Nelu Varga a declarat că fotbalistul va juca în continuare la CFR Cluj.

Varga i-a explicat punctual lui Louis Munteanu de la ce echipe au fost ofertele și motivul pentru care niciuna dintre acestea nu s-a concretizat.

”Am discutat cu Louis, normal că am făcut-o. I-am arătat ofertele pe care le-am primit, dovadă că nu am vorbit aiurea atunci când am discutat despre o sumă foarte mare, dar normală pentru cel mai bun jucător din campionat.

I-am explicat și de ce nu s-a ajuns la transfer cu nimeni și a înțeles și el. Până la urmă, a zis că poate e mai bine că s-a întâmplat așa. Oricum, la valoarea sa, sigur vor exista alte oportunități importante”, a spus Ioan Varga pentru Digi Sport.

