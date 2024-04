EXCLUSIV. FCSB a contactat Fiorentina pentru a afla prețul atacantului dorit de Becali

FCSB vrea să se întărească pentru a putea ataca grupele cupelor europene. În plus, plecarea lui Florinel Coman pentru orice club care plătește clauza de 5 milioane de euro pare iminentă iar Tavi Popescu este într-un declin de formă.

Astfel, Becali nu are în acest moment nici un jucător pe care să-l poată vinde pe bani foarte mulți, așa cum își dorește.

Gigi Becali a anunțat că țintește deja un jucător de mare viitor pe care să-l transfere ulterior pe bani foarte mulți, așa cum a făcut-o cu Dennis Man, transferat pe zece milioane de euro. Este exact genul de afaceri care îi plac lui Gigi Becali.

Plătește două milioane și încasează peste zece milioane

Astfel, FCSB a contactat deja Fiorentina pentru a înainta o ofertă pentru Louis Munteanu, conform informațiilor Ziare.com.

Louis Munteanu a fost transferat de Fiorentina în 2020 pe 2 milioane de euro de la Farul dar nu a apucat să conteze pentru prima echipă astfel că în acest sezon a fost împrumutat la Farul.

GigI Becali intenționează să plătească Fiorentinei aceași sumă pe care italienii au plătit-o în 2020 sperând că va încasa peste zece milioane de euro ulterior.

Este foarte probabil ca Fiorentina să-l cedeze pe Munteanu care a marcat doar 13 goluri la tineret în două sezoane. Pentru italieni ar fi o afacere bună având în vedere că singura opțiune pentru Munteanu ar fi un împrumut în Serie B sau tot la Farul.

Gigi Becali ar putea fi însă nevoit să pluseze, având în vedere că Louis Munteanu este dorit și de Rapid București, clubul condus de Dan Șucu transferând în ultimul timp jucători de valoare pentru a ataca titlul.

”Louis Munteanu este un jucător care ne interesează. Am și luat legătura. Eu chiar am luat, demult. Dar am ținut secret, ca să nu am concurență. Dar am văzut că au spus și alții, așa că am spus și eu. Dar eu chiar am luat.

Cu Louis Munteanu am luat legătura. Și mai sunt doi jucători pe care nu vi-i spun”, declara Gigi Becali acum două zile.