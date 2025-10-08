Ofertă concretă de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu! Ce echipă a oferit această sumă impresionantă

Autor: Alexandru Atanase
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 08:57
2851 citiri
Ofertă concretă de 10 milioane de euro pentru Louis Munteanu! Ce echipă a oferit această sumă impresionantă
Louis Munteanu FOTO Facebook Superliga

Louis Munteanu (23 de ani) a fost una dintre cele mai râvnite ținte ale perioadei de mercato din această vară, iar interesul pentru atacantul celor de la CFR Cluj a venit din partea unor cluburi importante din Europa.

După luni întregi de speculații, Cristi Balaj, președintele clubului ardelean, a confirmat oficial că formația franceză Rennes a oferit 10 milioane de euro pentru transferul lui Munteanu, însă conducerea din Gruia a refuzat propunerea.

Balaj: „Da, e adevărat, Rennes a oferit zece milioane!”

„Au fost ceva discuții și cu Valencia, dar a stat diferit. Era vorba de un împrumut cu opțiune. Când vorbim de opțiune, nu e clar că se materializează. Da, e adevărat, Rennes a oferit zece milioane”, a declarat Cristi Balaj la Digi Sport Special.

În vară, patronul Neluțu Varga dezvăluia că a primit mai multe oferte pentru Munteanu, menționând atunci „șapte variante de transfer între 10 și 12 milioane de euro”, fără a da nume. Acum, oficialii din Gruia au confirmat că printre aceste echipe se află și Rennes, club din Ligue 1.

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

