Gigi Becali sparge banca pentru Louis Munteanu: ”Băi, îi dau pe loc. Pe loc, toți, imediat!” Răspunsul patronului Varga

Louis Munteanu (23 de ani), cel mai valoros fotbalist al echipei CFR Cluj, este dorit la marea rivală FCSB, lucru dezvăluit de patronul Gigi Becali.

„Aseară, noaptea, am visat că a venit Giovanni la mine. Care nici măcar nu este impresarul lui. Mi-a zis: ”Băi Gigi, fii atent aici! Am vorbit cu Neluțu Varga. Îl vrei pe Munteanu?”. Am zis da. ”Bă, vrea 4 milioane, dar dacă cumva încerci să scazi vreun euro, nu-l mai vezi. Da sau nu?”.

Am zis: ”Nu cred că-l dă cu 4 milioane. Dacă-l dă, îl iau pe loc!”. Pe cuvântul meu de onoare, nu mint! Niciodată nu mi se întâmplase să visez așa ceva. Acum m-am sculat dimineață și credeam că e adevărat”, a spus Becali la DigiSport în prima fază.

„Băi, îi dau pe loc. Pe loc, toți, imediat! Pe Munteanu, pe loc!”, a insistat Becali.

”Nicio șansă, nu are rost să discutăm. Nu l-am dat cu 10 și îl dau cu 4? Am șapte variante să-l dau cu 10-12 milioane. Acum o să reformez echipa. Gigi e prietenul meu, dar nu are rost să discutăm de chestiile astea”, a declarat patronul ardelenilor, Ioan Varga, pentru Digi Sport.

