Gigi Becali sparge banca pentru Louis Munteanu: ”Băi, îi dau pe loc. Pe loc, toți, imediat!” Răspunsul patronului Varga

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 27 August 2025, ora 20:17
494 citiri
Louis Munteanu FOTO Instagram Louis Munteanu

Louis Munteanu (23 de ani), cel mai valoros fotbalist al echipei CFR Cluj, este dorit la marea rivală FCSB, lucru dezvăluit de patronul Gigi Becali.

„Aseară, noaptea, am visat că a venit Giovanni la mine. Care nici măcar nu este impresarul lui. Mi-a zis: ”Băi Gigi, fii atent aici! Am vorbit cu Neluțu Varga. Îl vrei pe Munteanu?”. Am zis da. ”Bă, vrea 4 milioane, dar dacă cumva încerci să scazi vreun euro, nu-l mai vezi. Da sau nu?”.

Am zis: ”Nu cred că-l dă cu 4 milioane. Dacă-l dă, îl iau pe loc!”. Pe cuvântul meu de onoare, nu mint! Niciodată nu mi se întâmplase să visez așa ceva. Acum m-am sculat dimineață și credeam că e adevărat”, a spus Becali la DigiSport în prima fază.

„Băi, îi dau pe loc. Pe loc, toți, imediat! Pe Munteanu, pe loc!”, a insistat Becali.

”Nicio șansă, nu are rost să discutăm. Nu l-am dat cu 10 și îl dau cu 4? Am șapte variante să-l dau cu 10-12 milioane. Acum o să reformez echipa. Gigi e prietenul meu, dar nu are rost să discutăm de chestiile astea”, a declarat patronul ardelenilor, Ioan Varga, pentru Digi Sport.

Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă
Nelu Varga intervine în cazul Louis Munteanu, care "a dezertat" de la echipă
Patronul echipei CFR Cluj a făcut lumină în cazul Louis Munteanu, jucător care a refuzat să facă deplasarea la Galați și nu s-a prezentat la antrenamente. Louis Munteanu a pus pe jar...
Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son
Când ar putea debuta Alex Băluță la noua lui echipă, unde e coleg cu Heung-Min Son
Alexandru Băluță (31 de ani) a semnat cu echipa Los Angeles FC, după ce a fost dat afară de Gigi Becali de la FCSB. Alexandru Băluță are motive să fie mulțumit după despărțirea de...
#Louis Munteanu, #CFR Cluj, #transfer, #FCSB, #Nelu Varga , #stiri fotbal
