Selecţionata Olandei s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei Mondiale de fotbal din Qatar, după ce a învins echipa Statelor Unite cu scorul de 3-1 (2-0), sâmbătă, pe Khalifa International Stadium din Ar-Rayyan, în primul meci din optimi.

Echipa antrenată de Louis van Gaal a făcut un joc tactic foarte bun şi s-a impus prin golurile marcate de Memphis Depay (10), Daley Blind (45+1) şi Denzel Dumfries (81), în timp ce pentru americani a punctat Haji Wright (76).

"La pauză am fost foarte critic cu jucătorii. Am condus cu 2-0, dar am suferit în prima repriză, nu am avut posesia aşa cum ar fi trebuit, nu este acceptabil aşa ceva la Cupa Mondială. Dacă jucam aşa împotriva celor mai bune echipe, nu aveam nicio şansă... În a doua repriză însă ne-am revenit formidabil, am avut o posesie incredibilă a balonului, am dominat clar. Am oferit o performanţă fără a arăta slăbiciune, chiar dacă am luat un gol stupid (...) O spun de un an: putem fi campioni mondiali. Nu spun că vom fi, dar putem fi", a declarat selecţionerul Louis Van Gaal după meci.

În sferturi, Olanda va înfrunta, pe 9 decembrie, Argentina (Ahmad Bin Ali Stadium - Ar-Rayyan, 21.00).

Olanda, vicecampioană mondială în 1974, 1978 şi 2010, a ajuns la 19 meciuri consecutive fără înfrângere, 14 victorii şi 5 egaluri.

