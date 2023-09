Cine sunt cei 10 concurenți de la Love Island: ”Îmi place să zbor, dar nu în braţele oricui”. Când începe show-ul

Postul de televiziune Pro TV a dezvăluit identitatea celor 10 concurenți ai show-ului Love Island, care se vor bate și pentru marele premiu de 50.000 de euro.

Primul episod Love Island va fi difuzat duminică, 1 octombrie, pe platforma de streaming VOYO, iar de luni, 2 octombrie, show-ul va putea fi urmărit şi pe Pro TV, conform Paginademedia.ro

Cine sunt fetele:

Ada Ileana – Are 26 de ani, este profesoară de Limba Engleză şi câştigătoarea titlului Miss Internaţional România 2022. Mărturiseşte că nu mai este de trei ani într-o relaţie, motivând că nu a întâlnit pe nimeni potrivit pentru ea, însă nu şi-a pierdut speranţa: „Încă mai cred în magie, în magia care poate apărea între doi oameni. Asta caut, sper să şi găsesc!”.

Alexandra Balea – Are 23 de ani, este studentă în anul al III-lea la Medicină şi spune că este foarte îndrăzneaţă în ceea ce priveşte relaţiile, dar nu iartă niciodată infidelităţile din partea bărbaţilor. „Dacă îmi place de cineva, fac eu primul pas!”. Celui care-i va fura inima i-a transmis: „Dacă ai călcat greşit, nu te uit”.

Gabriela Ilişiu – Are 23 de ani, este cântăreaţă şi recunoaşte că nu are nevoie de mult timp pentru a-i fi furată inima, dar nu face niciodată primul pas. „Mă îndrăgostesc repede, dar mă răzbun şi mai repede. Voi fi singura femeie adevărată din viaţa bărbatului meu”, spune ea. În ultimii doi ani a preferat să fie singură, dar visează la o familie mare şi frumoasă pe care speră să o întemeieze alături de jumătatea ei.

Ads

Josephinka Smolena – Are 21 de ani, este însoţitoare de zbor, se consideră curajoasă şi pozitivă şi îi place să-şi exprime emoţiile prin muzică şi prin dans. „Îmi place să zbor, dar nu în braţele oricui. Îmi plac bărbaţii cu simţul umorului, dar care nu iau dragostea în glumă!”, a spus ea.

Mădălina Rancea – Are 26 de ani, este consultantă de vânzări şi spune că a venit în acest reality-show pentru a găsi un bărbat stabil emoţional, empatic şi amuzant. „Prefer să mă gândesc de două ori înainte de a alege. Cântăresc toate opţiunile şi le testez, pe rând, de mai multe ori. Cred că ce e al meu e pus deoparte!”, consideră ea.

Cine sunt băieții:

Adrian Butuşină – Are 29 de ani, este antrenor de sport şi adoră viaţa echilibrată. Spune că atunci când este într-o relaţie, devine cel mai romantic bărbat din lume, deşi în rest îi place să flirteze cu mai multe femei în acelaşi timp. „Îmi plăcea să fiu singur... cu mai multe fete... Acum am hotărât să schimb planul, vreau să caut dragostea adevărată, dragostea care face cât tot ceea ce am trăit până acum”.

Ads

Andrei Bordeianu – Are 23 de ani şi spune că meseria lui este să arate bine, căci este antrenor personal de sport. Pentru el, femeia ideală trebuie să fie frumoasă, inteligentă, înaltă, cu forme, să fie amuzantă şi energică... la fel ca el. „Muşchii nu înseamnă doar look, sunt dovada determinării şi a forţei de a nu renunţa. Vreau tot ceea ce e top, pentru că şi eu sunt top!”, spune el.

Denis Iuga – Are 21 de ani şi este pasionat de social media. Îi plac petrecerile şi provocările de pe TikTok, unde a strâns o comunitate de peste 150.000 de abonaţi. „Visez la o familie uriaşă, dar trebuie să încep cu paşi mici: întâi găsesc fata potrivită, la timpul potrivit. Dacă începem repede, o să joc fotbal cu strănepoţii!”, spune el.

Eduard Caba – Are 24 de ani, este model şi spune despre el ca are „aspect, corp şi creier”. Consideră că poate convinge orice fată că el este un bărbat ideal, chiar dacă între ei nu există o conexiune puternică. Întotdeauna a fost partenerul perfect, însă acum vrea altceva şi crede că are mult mai mult de arătat: „Sunt gata să încerc iarăşi ceva de durată”, a spus el.

Valentin Popescu – Are 27 de ani, este creator de conţinut şi îşi etalează farmecul pe YouTube. Spune că îi plac blondele şi că şi-ar dori ca„ jumătatea perfectă să fie în mod clar mai scundă”. Şi a adăugat: „Nu sunt deloc vreun sfânt. Vreau să fac din fiecare zi un Valentine’s Day fără bomboane, pentru că ţin la siluetă. În rest, sunt deschis la orice, chiar şi la o relaţie... pe viaţă!”.