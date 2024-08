De ce NU trebuie să o iei la fugă atunci când fulgeră. Un salvamontist cu experiență spune cum te ferești de trăsnet pe munte

Odată cu creșterea numărului persoanelor lovite de fulger pe munte, un director Salvamont a oferit cele mai utile sfaturi pentru evitarea acestui tip de accident. Explicațiile specialistului clarifică termenul „gol de potențial” și subliniază care sunt cele mai mari greșeli pe care le fac turiștii atunci când sunt în pericol.

Riscul de a fi fulgerat pe munte este mai ridicat decât în zone de câmpie, iar fenomenele meteo extreme duc la tot mai multe cazuri în care români sunt răniți de fulger. Ion Sănduloiu, director Salvamont Argeș, a oferit mai multe sfaturi pentru cei care vor să evite aceste incidente care pot fi neplăcute sau chiar mortale.

„Trebuie să gândim că tot solul e încărcat electrostatic, permanent. Dacă am putea să vizualizăm, să presupunem că arată ca un fel de ceață pana la 0,5-1 m, în funcție de condiții meteo etc. Ei bine, când trece prin această ceață un om sau un animal, acesta având propria sarcină electrică, în urma sa apare pt câteva secunde, exact ca la ceață, o "gaură" în acel strat, care se "acoperă" iar cu energia electrostatică (potențial) în secundele următoare. "Gaura" aceea se numește gol de potențial. Cu cât viteza e mai mare, cu atât golul de potențial e pe o lungime mai mare, reacoperindu-se treptat din urmă. În momentul cand trăznește, fulgerul caută să "echilibreze" golul apărut, venind însă cu toată forța pe care o are la dispoziție, milioane de volți și amperi. Acest lucru face ca, spre exemplu la deplasarea în șir indian, întotdeauna ultimii să fie cei mai expusi. Nu înseamnă că e sigur să mergi primul, pt că la deplasare oricum apare golul de potențial, dar în spate pericolul e mult mai mare, fiind "gaura" mai mare”, a explicat Ion Sănduloiu, director Salvamont Argeș.

Statul pe vine este una dintre cele mai bune soluții pentru a diminua riscul lovirii de trăsnet, dar există și două gesturi care cresc major șansele unui astfel de incident.

„Cea mai bună soluție când avem descărcări electrice deasupra noastră e să stăm în spațiu deschis cât mai mici, "pe vine" (atenție, nu în fund!) până se îndepărtează frontul. NU o luați la fugă când fulgeră deasupra voastră, aceasta fiind o rețetă bună sa atrageți fulgerul în golul de potențial creat, care este mai mare și se acoperă mai greu în cazul acesta! NU vă adăpostiți sub copaci sau la baza stâncilor, acestea fiind oricum "ținte" ale fulgerelor și putând fi electrocutați de curentul scurs la descărcare!”, a mai explicat directorul Salvamont Argeș.

